Jovens protagonistas do Baixo São Francisco realizam encontro formativo

Trinta e quatro estudantes Jovens Protagonistas das escolas do Baixo São Francisco, circunscritas à Diretoria Regional de Educação 6, tiveram uma segunda-feira, 5, de formação, atividades de liderança e protagonismo. O encontro aconteceu na sede da diretoria regional, em Propriá, e será o primeiro de uma série que acontecerá em cada município dessa regional.

Foram realizadas dinâmicas, bate-papo com os jovens protagonistas, foi oferecido lanche, feira uma visita aos setores e departamentos internos da DRE 6 e discutidos os desafios e as perspectivas da educação pública no Baixo São Francisco sergipano. “É uma ação que aproxima os jovens protagonistas da Regional 6, para que eles sejam ouvidos. Debatemos o dia a dia das escolas, como elas se apresentam hoje, sugestões, estratégias, melhorias da qualidade do ensino e a parceria com o Grêmio Estudantil”, destacou, Max Cardoso.

Os facilitadores do encontro realizaram a dinâmica chamada de “Cápsula do Tempo”, por meio da qual os jovens colocaram frases que gostariam de realizar na cápsula e a enterraram. “Daqui a um ano vamos nos encontrar com todos os jovens e desenterrar a cápsula para dizer o que melhorou na vida de cada um, os objetivos, as metas”, completou Cardoso.

Para o estudante Eduardo Zeferino Ramalho, do 3° ano do ensino médio em tempo integral, do Centro de Excelência Marechal Pereira Lobo, em Neópolis, a troca de diálogo no evento foi extremamente necessária, pois, segundo ele, houve momentos marcantes na formação como estudantes protagonistas. “Acredito que essa reunião de estudantes, diretor da DRE e outros funcionários que fazem esta diretoria regional foi bastante esclarecedora. Para mim, foi um dia inesquecível, exclusivamente, por conta da cápsula do tempo. Irei levar todo o aprendizado que tive para a vida toda”, disse.

O jovem protagonista Vinícius dos Santos Lima, do 2º ano do Colégio Estadual Coronel João Fernandes de Britto, em Propriá, disse que foi um momento muito importante, não só para eles, mas também para todos os presentes por saberem o que está acontecendo na Educação e os planos futuros. “Achei muito legal. Os alunos do ensino estadual ou municipal precisam desse apoio”, destacou.

Foto: Seduc

Assessoria de Comunicação da SEDUC