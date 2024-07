Julho Neon consolida-se como o mês da saúde bucal no Brasil e tem apoio da Hapvida

Campanha conscientiza sobre a importância do cuidado com o sorriso do brasileiro. Em cenário nacional, apenas 15% da população possui plano odontológico

Um dos maiores patrimônios do brasileiro, o sorriso, é tema da maior campanha de cuidados com a saúde bucal no país. Neste mês, celebra-se o Julho Neon, criado em 2021 para conscientizar a população sobre a importância da prevenção a doenças bucais. Em cenário nacional, apenas 15% dos brasileiros possuem plano odontológico, segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), são 32,6 milhões de usuários.

Em três anos, mais de 155 milhões de pessoas foram impactadas pela campanha, primeiramente idealizada pela Associação Brasileira de Planos Odontológicos (Sinog), e depois se tornou um movimento de todos.

“Cuidar do brasileiro é pensar na saúde bucal, que vai muito além da saúde física. Ela tem impactos importantes no âmbito social e na saúde mental. Um sorriso autêntico pode transcender barreiras culturais, linguísticas e sociais, promovendo a inclusão e o sentimento de pertencimento a um grupo. Ele nos ajuda a ter uma comunicação clara e também causa empatia nas diferentes interações. Isso tudo nos ajuda na vida profissional, daí a importância de popularizar o acesso aos planos odontológicos no país”, afirma Jaqueline Sena, vice-presidente da entidade e vice-presidente de Marketing e Odontologia da Hapvida NotreDame Intermédica.

Como uma das apoiadoras da campanha, a Hapvida NDI tem feito sua parte para democratizar o acesso da população à saúde bucal de qualidade. Com 7,1 milhões de beneficiários em planos odontológicos, a companhia tem investido na expansão da rede para chegar a todos os cantos do país. Hoje, em mais de 1.500 municípios, são 22 mil profissionais credenciados, número que compõe os mais de 415 mil dentistas no Brasil, segundo dados do Conselho Federal de Odontologia (CFO).

“Somos a única operadora de planos odontológicos, no território nacional, que tem uma agenda integrada de dentistas credenciados de forma internalizada e somos um organismo completo. Basta observar que, para realizar diversos tratamentos médicos, faz-se necessário o cuidado odontológico prévio. Ainda precisamos fortalecer a cultura da realização de consultas preventivas de saúde e odontologia e caminhamos rumo a bons resultados”, ressalta Roberto Passos, diretor nacional da Hapvida Interodonto.

É esse o caminho que o Brasil traça agora para alertar a população da importância de cuidar da saúde bucal. O desafio é grande: segundo a agência de saúde da ONU, somente 45% da população global, ou cerca de 3,5 bilhões de pessoas, combatem cáries, doenças gengivais e outras doenças bucais.

Sobre a Hapvida NotreDame Intermédica

Com 78 anos de experiência a partir das aquisições durante sua história no país, a Hapvida NotreDame Intermédica é hoje a maior empresa de saúde e odontologia da América Latina. A companhia, que possui mais de 68 mil colaboradores, atende cerca de 15,8 milhões de beneficiários de saúde e odontologia e tem à disposição a maior rede própria de atendimento com um sistema integrado que conecta as unidades das cinco regiões do país.

Todo o aparato foi construído a partir de uma visão abrangente e integrada, voltada ao cuidado da saúde por meio de 86 hospitais, 76 pronto atendimentos, 345 clínicas médicas e 294 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, além de unidades especificamente voltadas ao cuidado preventivo e crônico. Dessa combinação de negócios, apoiada em qualidade médica e inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.

Foto assessoria

Por Laila Oliveira