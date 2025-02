Lacen discute alinhamento de fluxos com representantes de municípios

O Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen), vinculado à Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH), realizou nesta segunda-feira, 17, uma reunião de alinhamento de fluxos com representantes dos 75 municípios do estado. A ação visa promover uma melhor vigilância epidemiológica em Sergipe.

O superintendente do Lacen, Cliomar Alves, destacou que para fazer uma vigilância epidemiológica eficaz é preciso que os fluxos municipal e estadual estejam alinhados. “É importantíssimo que façamos isso, porque todo o nosso trabalho depende do que é feito na ponta pelos municípios. Nós queremos fazer a melhor vigilância epidemiológica e isso só se faz com conversa, entrosamento e alinhamento de atividades com todos”, pontuou.

O consultor técnico do Ministério da Saúde na área de Arboviroses, Júlio César, alocado em Sergipe, destacou a importância da iniciativa do Lacen para a unificação das ações estratégicas entre estado e municípios. “O Lacen dá um passo fundamental com o objetivo de definir medidas e com tomadas de decisões cruciais para o controle das doenças em 2025. A presença dos representantes dos 75 municípios demonstra a relevância da ação, que certamente contribuirá de forma significativa para o fortalecimento do combate às arboviroses”, afirmou.

O diretor-geral interino da FSPH, Charles Leal, afirmou que é gratificante mobilizar os 75 municípios do estado para alinhar novas diretrizes na área de vigilância sanitária. “Ficamos muito tempo sem essa reunião desde a pandemia, e agora, com as novas gestões e equipes reunidas, podemos definir estratégias mais eficazes para este ano”, disse ele.

Já a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Macambira, Monique Oliveira, ressaltou a relevância do evento para os municípios, enfatizando que a iniciativa contribuirá para aprimorar o processo de notificação e o transporte das amostras coletadas até o Lacen: “Essa ação representa um avanço importante para fortalecer a vigilância e otimizar o fluxo de informações e análises”.