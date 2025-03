Lançamento de livro reforça debate sobre povos tradicionais na América Latina

Evento reúne acadêmicos, pesquisadores e autoridades, além do Cacique Bá e do Pajé Jair, representantes do povo indígena Xokó de Sergipe, no Conservatório de Música de Sergipe

A luta pela preservação cultural e os desafios enfrentados por povos indígenas e comunidades tradicionais na América Latina ganham um importante registro acadêmico com o lançamento do livro ‘Povos e comunidades tradicionais na América Latina: estudo de caso’. Organizado por Fran Espinoza, Josefa Lívia Santos Silva e Felipe Gómez Isa, a obra é fruto de uma colaboração acadêmico-científica entre a Universidade Tiradentes (Unit), de Sergipe, e a Universidade Deusto, da Espanha. Publicado pelo selo da Editora Diário Oficial do Estado de Sergipe (Edise), o livro recebe apoio do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), e é lançado na Sala Villa-Lobos, no Conservatório de Música de Sergipe.

A organizadora Lívia Silva, mestre em Direitos Humanos pela Unit, destaca que o livro é resultado de uma chamada internacional lançada em abril de 2024, que reúne contribuições de 17 instituições acadêmicas internacionais. “Inicialmente, estava prevista a publicação de apenas uma obra, mas, devido à qualidade e interdisciplinaridade das pesquisas recebidas, os organizadores optaram por dividir os estudos em dois volumes: ‘Povos e comunidades tradicionais na América Latina: estudo de caso’ e ‘Povos e comunidades tradicionais na América Latina: análise e desafios atuais'”, explica.

O professor de Ciências Políticas e também organizador, Fran Espinoza, ressalta que o livro é um desdobramento do Programa de Pós-graduação em Direitos Humanos da Unit, em parceria com a Universidade Deusto. “Essa parceria começa há mais de cinco anos, promovendo intercâmbio entre alunos e professores pesquisadores das duas instituições”, explica. O professor Felipe Gómez Isa, por sua vez, enfatiza que a publicação fortalece ainda mais essa cooperação acadêmica, consolidando os frutos desse trabalho conjunto.

O prefácio da obra é assinado pelo secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, que ressalta a importância do livro para o reconhecimento e fortalecimento das lutas dos povos indígenas e comunidades tradicionais. “Ao longo dos capítulos, nota-se que a valorização cultural apresenta-se como um eixo estruturante das lutas indígenas, num equilíbrio entre inovação e tradição. Além disso, as análises dos desafios não se restringem a meros diagnósticos, mas atuam como verdadeiros faróis, apontando, por meio do conhecimento, caminhos inovadores que falam de autonomia econômica e preservação cultural”, destaca.

A representante da Unit no evento, professora Ana Claudia de Ataide Almeida Mota, reforça a relevância da publicação ao destacar sua contribuição para a compreensão das lutas e resistências desses povos. “Cada capítulo é um convite a refletir sobre as complexidades e nuances das identidades tradicionais, bem como sobre os desafios enfrentados por essas comunidades na defesa de seus direitos e territórios”, afirma.

O lançamento do livro reuniu acadêmicos, pesquisadores e autoridades, além do Cacique Bá e do Pajé Jair, representantes do povo indígena Xokó de Sergipe, reforçando a importância do debate sobre a preservação cultural e os direitos das comunidades tradicionais na América Latina. A obra pode ser encontrada nas versões impressa e digital. O livro impresso está disponível na Biblioteca da Unit e na Seed, enquanto o e-book pode ser obtido na página da Edise.

