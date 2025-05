Lançamento do Grupo Succes marca nova era da saúde integrativa no estado de Sergipe

O fortalecimento da saúde integrativa em Sergipe ganhou um novo capítulo com o lançamento oficial do Grupo Sucess, iniciativa que promete transformar o cuidado à saúde no estado. O evento aconteceu na última quarta-feira (07), em um jantar vip all inclusive para jornalistas convidados e membros do grupo, no sofisticado Restaurante Bergamo Cucina.

Idealizado pelo médico ortopedista e empreendedor Dr. Washington Batista, o Grupo Succes nasce com o propósito de unir profissionais de excelência das mais diversas áreas da saúde, todos alinhados por uma filosofia em comum: o atendimento humanizado, o comprometimento ético e a busca incessante pela qualidade.

“Nosso objetivo é criar uma rede forte e ética de especialistas que enxergam o paciente como um todo, respeitando a individualidade de cada um e promovendo o que há de mais moderno na saúde integrativa”, destaca Dr. Washington Batista.

O conceito de saúde integrativa proposto pelo grupo vai além do atendimento convencional, promovendo a colaboração entre médicos, dentistas, psicólogos, nutricionistas e outros profissionais que compartilham a visão de um cuidado personalizado, holístico e de excelência. A atuação dos profissionais não está necessariamente concentrada em um único espaço físico, mas conectada por um ecossistema de referência, onde o paciente é direcionado ao melhor cuidado conforme a sua necessidade.

Esse modelo valoriza a relação entre profissional e paciente, promove o autocuidado e foca na prevenção, qualidade de vida e bem-estar. Estudos recentes mostram que a saúde integrativa pode melhorar resultados em áreas como dor crônica, saúde mental, câncer e doenças cardiovasculares, além de reduzir custos com hospitalizações e uso de medicamentos. Em resumo, ela busca uma abordagem personalizada e humanizada para que o paciente não só sobreviva, mas tenha mais saúde e equilíbrio na vida.

O Grupo Succes têm uma metodologia criteriosa na escolha de seus componentes, todos tem elevada capacitação e relevância no mercado.

O público interessado em ter acesso aos profissionais, pode enviar mensagem diretamente para a concierge do grupo, Débora Franquêta, através do WhatsApp: (79) 99178-2900 ou pelo Instagram https://www.instagram.com/grupo.succes?igsh=eDJnODM3c2dzYml1

Os membros fundadores do Grupo Succes são:

Dr. Washington Batista – Médico especialista em Dor, Ortopedia com ênfase na Cirurgia do Joelho e Membro da American Boarding of Surgical Assistant (ABSA) pelo estado da Flórida.

Dr. André Leite – Especialista em Ortodontia, Invisalign Top Doctor referência em Alinhador Ortodôntico.

Dr. Delmo – Dermatologista e especialista em Implante Capilar.

Dra. Gabriela Mercoli – Cirurgiã-Dentista, Especialista em Dentistica e Prótese, Referência em estética dental e reabilitação oral.

Dra. Luciana Sobral – Especialista em Periodontia e Implantodontia.

O lançamento do Grupo Sucess simboliza um importante avanço para o cenário da saúde em Sergipe, ao reunir profissionais de excelência comprometidos com a inovação e o bem-estar integral de seus pacientes.

Fonte: Rodrigo Alves, Assessoria de Imprensa e Marketing.