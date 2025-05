Maio Vermelho: dentistas aproveitam para conscientizar sobre o câncer de boca

A Associação dos Amigos da Oncologia – a AMO – promoverá uma ação de conscientização acerca do ‘Maio Vermelho’ e a importância da prevenção/diagnóstico inicial do câncer de boca. A iniciativa ocorrerá na próxima sexta-feira, 23 de maio, às 9h, na sede da AMO.

Com o tema “Cuidar da Boca é Cuidar da Vida”, a ação visa promover a conscientização sobre o câncer bucal, incentivando a prevenção, o diagnóstico precoce e o autocuidado por meio de uma roda deVconversa com as odontólogas Januária Lima e Lyles Machado, e contará com a distribuição de laços vermelhos, sorteio de KITs de higiene bucal (como escova, fio e creme dental), além de um quiz interativo.

O câncer de boca pode afetar diversas regiões da cavidade oral, como os lábios, a língua, a gengiva, o céu da boca e até a garganta. Os principais sintomas são feridas na boca que não cicatrizam por mais de 15 dias, manchas esbranquiçadas ou avermelhadas, caroços no pescoço, rouquidão persistente, sangramentos e dificuldade para mastigar ou engolir.

O Instituto Nacional do Câncer – o INCA -estima 15.100 casos novos para este ano em todo o Brasil. Em Sergipe, a estimativa é de 200 casos novos no mesmo período. Somente em 2024, a Instituição acolheu 725 casos novos. Desse total, 24 foram de câncer de cavidade oral, sendo 11 de língua, 4 de palato mole, 4 de boca, 1 de lábio, 2 de glândula parótida, 1 de glândula salivar e 1 de amígdala.

Para saber mais sobre os fatores de risco, diagnóstico e tratamento do câncer de boca

SERVIÇO

O QUÊ: Roda de conversa acerca do mês de conscientização sobre o câncer de boca, “Maio Vermelho”.

QUANDO: Sexta-feira, 23 de maio, às 9h.

ONDE: Sede da AMO, localizada na Rua Permínio de Souza, 270, bairro Cirurgia. Aracaju /SE

Texto assessoria