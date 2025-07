Mais de 100 sergipanos já realizaram cirurgias ortopédicas pelo Opera Sergipe

O Opera Sergipe, maior programa do Governo do Estado, segue ampliando a assistência na área da Ortopedia. Desde o lançamento da fase 2 do programa, no mês de março, já foram realizadas 111 cirurgias ortopédicas, contemplando procedimentos em joelhos, ombros e tendões, como parte do esforço contínuo para fortalecer a rede de atenção especializada em saúde. As unidades credenciadas para a realização dos procedimentos são o Hospital Santa Isabel, localizado em Aracaju, e o Hospital Amparo de Maria, localizado no município de Estância.

Na fase 2 do Opera Sergipe, os pacientes já regulados passam por cirurgia de endometriose, mamoplastia redutora e reconstrutora, cirurgias de polimastia, remoção de cálculos renais e cálculos em vias urinárias, bariátrica, ressecção endoscópica de próstata e as cirurgias ortopédicas, sendo uma das mais procuradas pelo programa.

Do município de Ribeirópolis, Vera Augusta Barreto, 57 anos, realizou a cirurgia do ombro no Hospital Santa Isabel. Ela sofria com dores após um incidente de queda da própria altura em 2024. “Após essa queda, fui ao médico, passei por uma ultrassonografia, e ele logo disse que era caso cirúrgico. Passei por outros médicos, também, até que soube do Opera Sergipe. Hoje, estou com grande expectativa, muita emoção ver esse dia chegar. A gente sofre tanto com dor e, agora, vem a esperança de se livrar disso”, contou.

Quem também aprovou a iniciativa da oferta das cirurgias e passou por procedimento ortopédico foi o marchante Antelmo Celestino Santos, 44 anos, que fraturou o ombro enquanto trabalhava em um frigorífico. “Acho esse programa muito bom porque dá oportunidade para fazer cirurgia, especialmente quem não tem condição de pagar. A gente que depende do SUS sabe como é difícil e, quando aparece uma chance assim, de graça, só temos que agradecer. Agradeço muito ao Governo do Estado e à Secretaria de Saúde por esse cuidado com o povo”, comemorou.

Acesso ao programa

Para ter acesso ao Programa Opera Sergipe, o paciente deve fazer o cadastro numa Unidade Básica de Saúde (UBS) ou em um dos hospitais credenciados. As unidades da primeira fase são o Hospital Regional Amparo de Maria, Hospital Nossa Senhora da Conceição, Hospital Nosso Senhor dos Passos, e Hospital e Maternidade Santa Isabel. Já as cirurgias de alta complexidade da fase 2 são feitas no Hospital Cirurgia, Hospital do Coração/Rede Primavera, Hospital Regional Amparo de Maria e Hospital e Maternidade Santa Isabel.

Após avaliação pelo médico e triagem, o paciente é encaminhado via regulação ao serviço ambulatorial especializado em cirurgia para cada procedimento, iniciando a fase preparatória no hospital credenciado.

Foto: Mário Sousa