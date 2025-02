Maratona de Aracaju 2025: Inscrições já estão no segundo lote; acesse o Link para inscrições

As inscrições para a primeira edição da Maratona de Aracaju entraram no segundo lote, que segue até o dia 13 de maio. Uma das maiores maratonas do Nordeste, a prova será realizada no dia 26 de outubro e deve contar com um grande número de atletas de diferentes estados brasileiros. O evento esportivo é uma nova versão da consagrada 21K Sergipe Run, com acréscimo dos 42 km da maratona junto às provas de 21 km, 15 km, 10 km e 5 km.

A Maratona de Aracaju 2025 vai contar com um total de 8 mil atletas. Segundo a projeção da empresa organizadora, a Speed Sports, cerca de 20% do total de inscritos serão de fora de Sergipe. Isso porque mantém os atrativos da 21K Sergipe Run, que originou o novo evento esportivo. Além de proporcionar uma excelente experiência de corrida, a Maratona de Aracaju terá o pós-prova mais animado do Brasil, com uma grande festa na arena temática montada na Orla da Atalaia.

As inscrições para as corridas de 42 km, 21 km, 15 km, 10 km e 5 km podem ser feitas a partir do site da Ticket Sports. São duas modalidades de kits, em todas as distâncias. O kit “Quero Correr” é composto por sacola, medalha, número de peito, chip descartável, kit lanche e kit hidratação. Já o kit “Completo” tem também camiseta e brindes de patrocinadores do evento. Neste segundo lote, que segue até o dia 13 de maio, o valor do “Quero Correr” é de R$ 99,90 e o valor do Kit Completo é de R$ 119,90.

A edição do ano passado da 21K Sergipe Run foi um grande sucesso, com a participação de mais de 6 mil atletas. Com o crescimento do evento, assim como a expansão da corrida de rua em todo o Brasil nos últimos dois anos, a Speed Produções entendeu que era o momento de ampliação e criou a Maratona de Aracaju, que, mesmo em sua primeira edição, será uma das maiores maratonas já realizadas no Nordeste.

Link para inscrições:

https://www.ticketsports.com.br/e/MARATONA+DE+ARACAJU+2025-70387

fonte e foto Martins Assessoria Digital e Marketing