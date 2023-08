Marcação de consultas passarão a ser realizadas pelo Call Center do Ipesaúde

O Centro Odontológico do Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) fará mudanças na marcação de consultas. Com isso, a partir do dia 14 de agosto a marcação por telefone passará a ser feita através da Central de Atendimento da autarquia, por meio do número (79) 3226-2828, de segunda a sexta-feira, no horário das 7h às 18h.

Os beneficiários do Odontológico agora também poderão realizar as marcações pelo whatsapp da Central de Atendimento do Ipesaúde através do número (79) 98810-2828 e através do ChatBox (no site do Ipesaúde), de segunda a sexta-feira, no horário das 7h às 18h. De acordo com a diretora de Promoção à Saúde, Priscila Kitawara, todas as ligações serão realizadas para a Central de Atendimento do Instituto, possibilitando assim uma facilidade para os beneficiários quanto às ligações.

A coordenadora do Centro Odontológico, Myrlla Ribeiro, explicou que para quem preferir poderá continuar a marcar a consulta, presencialmente, das 7h às 19h, de segundas as sextas-feira, na Praça da Bandeira, nº 373, bairro Cirurgia, em Aracaju.

Conforme Myrlla Ribeiro, a unidade conta com um aumento do número de profissionais em atendimento, de janeiro a julho passou de 48 para 60 profissionais para poder atender a grande demanda do Instituto.

O Centro Odontológico do Ipesaúde é uma das clínicas mais modernas de Sergipe e acolhe os beneficiários, sem custo adicional, nas seguintes modalidades: clínico; bucomaxilo; endodontia; periodontia; prevenção odontológica; odontopediatra; odontologia para pacientes deficientes; odontologia Domiciliar e cirurgia oral menor.

Foto: Ascom Ipesaúde