“Marcelo Déda na construção da democracia”. Ibarê Dantas lançará amanhã, dia 09

O professor Ibarê Dantas lançará na próxima terça feira (dia 9) seu novo livro: “Marcelo Déda na construção da democracia” pela Editora Criação a partir das 17 horas no Museu da Gente Sergipana.

O autor foi bancário e docente da UFS, quando teve Déda entre seus alunos de Ciência Política. É pesquisador da História Política de Sergipe desde a década de setenta, quando publicou seu primeiro texto O Tenentismo em Sergipe (1974).

Aposentado, presidiu o Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (IHGSE) e continuou divulgando seus trabalhos em livros e periódicos.

Na nova produção sobre Déda, após tratar das origens familiares e da formação intelectual, concentrou a análise em sua atuação política na vida pública. No movimento estudantil e nas campanhas eleitorais. No parlamento, na prefeitura e no governo do Estado.

Sendo uma síntese de certo modo pretensiosa por tentar resumir todo o percurso do biografado no contexto político do seu tempo, o trabalho tem 540 páginas, 16 capítulos e um epílogo que tenta pensar o papel de Marcelo Déda na vida política do estado. Além disso, é ilustrado com quadros, gráficos e 83 fotos.