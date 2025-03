Março Lilás: Ginecologista reforça importância da conscientização e prevenção do câncer

O mês de março é marcado por uma importante campanha de saúde feminina: o Março Lilás, dedicado à conscientização e prevenção do câncer de colo do útero. A iniciativa busca alertar as mulheres sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do tratamento adequado, reforçando a necessidade de exames regulares e da vacinação contra o HPV.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de colo do útero é um dos tipos mais frequentes entre as mulheres no Brasil, mas pode ser evitado por meio de medidas preventivas simples, como o exame de Papanicolau e a vacinação contra o HPV, que são oferecidos gratuitamente pelo SUS.

A médica ginecologista Dra. Fernanda Hagenbeck reforça a importância de campanhas como essa para aumentar a adesão às práticas preventivas. “O câncer de colo do útero é silencioso, mas altamente prevenível. Com informação, exames regulares e a vacina, podemos salvar vidas”, destaca.

O slogan da campanha deste ano, “Seu colo é único. Sua vida também. Proteja os dois.”, reforça a necessidade do autocuidado e da atenção à saúde feminina. O Março Lilás não é apenas um mês de alerta, mas um momento para estimular mudanças de hábitos e incentivar as mulheres a priorizarem a própria saúde.

Texto e foto Martins Assessoria Digital e Marketing