Marcos Oliveira destaca necessidade de luta dos estudantes sergipanos

O deputado estadual Marcos Oliveira (PL) participou nesta segunda, 13, do encerramento da 6ª edição do Atheneu ONU, maior simulação da Assembleia Geral da ONU na América Latina, realizada pelos estudantes do Centro de Excelência Atheneu Sergipense, em Aracaju. Na oportunidade, Marcos criticou o governo estadual pelo fato dos alunos terem diversas pautas não atendidas.

“Os alunos da rede estadual, quando querem um ar-condicionado na sala de aula, têm que lutar. Quando querem o acesso ao transporte estudantil gratuito, têm que protestar, têm que fechar BR”, analisou o parlamentar, destacando que esses direitos deveriam ser atendidos de forma natural, justamente para que alunos e alunas possam se concentrar em seus estudos.

Marcos Oliveira também levantou a questão dos professores e professoras do estado. “Professor não faz protesto mais porque pegou polícia na porta da Alese há dois anos atrás. E quem carece de polícia não é o professor. É a população que não se sente segura. Professor precisa de concurso público. Há quantos anos não se faz concurso público pra professor em Sergipe? Salvo engano, há 16 anos! Se não tem concurso público, pra que é que você vai se formar? Pra trabalhar onde? Trabalhar numa OS, trabalhar como terceirizado? Ou pelos processos seletivos da vida?”, destacou Marcos lembrando que o aluno quer concurso, quer mostrar o seu valor ao passar no concurso que ele desejar.

“Hoje, aqui, é um dia memorável para mim. Há muito tempo que eu não vejo uma bancada eclética, divergente, discutindo as propostas e as ideias e que cada um faça a sua reflexão para a vida. Isso é que é importante nesse momento que o mundo está vivendo de guerras e de tragédias, pois vemos essa assembleia mediando conflitos e mostrando que a vida é luta. Luta para mudar a sua vida e depois luta para mudar a sua cidade, o seu estado e a vida das pessoas de seu país”, finalizou o deputado estadual Marcos Oliveira.

