Marcos Oliveira realiza sessão especial para comemorar acesso do Itabaiana à Série C

Nesta terça-feira, 5, ˋpartir das 15h, o deputado estadual Marcos Oliveira (PL) realiza uma sessão especial no plenário da Alese em celebração do acesso do time da Associação Olímpica Itabaiana à Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol.

Além de ser a primeira equipe do interior sergipano a conseguir esse acesso, a presença do Itabaiana no ano de 2025 nessa importante competição nacional de futebol garante, também pela primeira vez a participação de dois times sergipanos na Série C na mesma temporada.

“Além de agradecer e comemorar junto com todos profissionais que, de maneira muito competente, conseguiram esse acesso, a ideia dessa sessão especial é lembrar figuras importantes que, ao longo da história, fizeram do Itabaiana, do nosso Tremendão, essa referência do futebol sergipano”, destacou Marcos.

Para tanto, o próprio deputado reforça o convite a todos os torcedores do Itabaiana e a todos os amantes do futebol sergipano. “Em momentos como esse a arquibancada é uma só, unindo quem ama o Itabaiana, mas também todos os que sabem que o futebol sergipano só crescerá se nos unirmos em instantes como esse”, finalizou Marcos Oliveira.

Fonte e foto assessoria