Maternidade Lourdes Nogueira inicia o Agosto Dourado com apoio à amamentação

A Maternidade Municipal Lourdes Nogueira deu início, nesta quinta-feira, 1º, à programação do Agosto Dourado, campanha nacional dedicada à promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno como alimento ideal para os bebês. A abertura foi marcada por um momento simbólico, do espaço da amamentação, planejado para proporcionar mais acolhimento, conforto e privacidade às mães durante esse período tão importante.

A iniciativa será desenvolvida ao longo de todo o mês de agosto, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e o Instituto de Gestão e Humanização (IGH), com atividades voltadas para gestantes, quiz educativos sobre mitos e verdades da amamentação, rodas de conversa com especialistas e oficinas de autoestima e autocuidado.

Leilane Araújo, coordenadora da Rede de Urgência da Secretaria Municipal de Saúde, destacou que a SMS atua de forma estratégica no fortalecimento dessa prática desde a Atenção Primária. “Por meio de ações educativas, orientação e apoio às puérperas. Na Maternidade Lourdes Nogueira, o estímulo à amamentação é realizado desde o nascimento, garantindo suporte técnico e humanizado às mães”.

A consultora internacional de amamentação, Úrsula Carvalho, que participa da programação do Agosto Dourado com palestras e consultorias, reforçou: “A primeira coisa é escutar essa mãe, ser uma rede de confiança para que ela entenda que tem apoio. A partir dessa escuta, conseguimos identificar as necessidades reais. A amamentação exige escuta. Primeiro, ouvimos. Depois, buscamos junto com a mãe soluções para as necessidades dos dois, mãe e bebê, porque não adianta cuidar só de um. Os dois precisam estar bem para que essa conexão seja, de fato, perfeita”.

Já a enfermeira obstetra do Posto de Coleta, Leide Jane dos Santos, falou da importância do acolhimento. “A enfermagem pode transformar a experiência da puérpera nesse momento tão delicado de forma científica e, ao mesmo tempo, humana. Procuramos acolher e orientar essas mães, que muitas vezes estão fragilizadas após um trabalho de parto longo e intenso. É nessa fase que elas mais precisam de apoio, especialmente sobre a pega correta do bebê, para evitar fissuras, e também sobre a não utilização de bicos e chupetas. Essas orientações ajudam a garantir o sucesso da amamentação e a prevenir o desmame precoce”, explicou.

O Agosto Dourado reforça que o leite materno é o alimento mais completo para o bebê. Ele nutre, hidrata e protege, sendo capaz de prevenir infecções, alergias, obesidade e doenças crônicas. Também fortalece o vínculo afetivo entre mãe e filho desde os primeiros dias de vida, promovendo segurança emocional e desenvolvimento saudável. A amamentação exclusiva até os seis meses é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde.

A Maternidade Lourdes Nogueira também atua como posto de coleta de leite humano, o que amplia ainda mais seu compromisso com a saúde materno-infantil. Por meio da doação, mães que produzem leite em excesso ajudam a salvar a vida de recém-nascidos internados em UTIs neonatais, reforçando a importância da solidariedade entre mulheres nesse processo.

Texto e foto AAN