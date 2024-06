Maternidade Lourdes Nogueira passa abrigar temporariamente o Banco de Leite Marly Sarney

A partir desta terça-feira, 4, a Maternidade Municipal Lourdes Nogueira (MMLN) passa a abrigar, temporariamente, no segundo andar das suas dependências, os serviços do Banco de Leite Marly Sarney (BLH). Para isso, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), firmou um termo de cooperação com o Governo do Estado.

Conforme a solicitação feita pelo Estado ao Município, a transferência dos serviços para a MMLN se deve à necessidade de ampliar os leitos pediátricos no Hospital da Criança, onde o BLH era estruturado e, assim, otimizar a assistência voltada às síndromes respiratórias.

“Essa é uma iniciativa que precisávamos atender, afinal, essa transferência está acontecendo para ampliar os leitos voltados ao atendimento de crianças, grupo que tem sido mais acometido pelas síndromes respiratórias. Hoje, a Secretaria da Saúde de Aracaju não tem medido esforços para ampliar o atendimento à população, inclusive, tivemos ampliação do atendimento do gripário, por exemplo, e nem sequer fechamos plantão nas nossas portas de urgência. Por isso, nos somamos, cedendo esse espaço na Maternidade Lourdes Nogueira, para que o Governo do Estado faça aquilo que for necessário e, juntos, possamos vencer esse período de sazonalidade”, destaca o secretário municipal da Saúde, João Vitor Burgos Mota.

Conforme a médica obstetra da MMLN, Michelle Fontes, a unidade materno-infantil já tinha a estrutura formada para ter um banco de leite, mas ainda está em processo de credenciamento, funcionando, no momento, como posto de coleta. “Isso auxiliou que a transferência acontecesse porque o espaço já existia, precisando fazer somente alguns ajustes para receber os serviços do Banco de Leite Marly Sarney, durante esse período do plano de contingência para a sazonalidade”, complementa.

A profissional ressalta, ainda, a importância do banco de leite e como essa parceria é essencial para manter o local funcionando.

“Estamos muito felizes com essa parceria, por funcionarmos, de fato, como rede, e poder continuar auxiliando as mães que utilizam o banco de leite e, também, gerar mais leite, inclusive, para as crianças que necessitam no Hospital da Criança. Aqui na Lourdes Nogueira, as mães continuarão sendo acolhidas com todo o cuidado e humanização que, também, fazem parte do perfil da maternidade”, reforça Michelle.

A responsável técnica do BLH, Miriam Duarte, destaca que os serviços funcionarão normalmente no novo endereço. No momrnyo, a previsão é que permaneça na Lourdes Nogueira por 60 dias, podendo ser prorrogado.

“O Banco de Leite Marly Sarney é referência no Estado, então, o serviço continuará o mesmo, atendendo mulheres com dificuldade de amamentação, sendo porta aberta, assim como o Ambulatório da Amamentação e a captação de leite. Então, é, realmente, uma força-tarefa, em que fomos muito bem recebidos pelo Município, e seguiremos unidos num mesmo objetivo”, pontua Miriam.

Foto: MMLN