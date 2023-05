Maternidade Municipal completa mês de funcionamento com mais de 200 partos

Primeira unidade materno-infantil da rede municipal da capital sergipana, a Maternidade Lourdes Nogueira, erguida pela Prefeitura de Aracaju no bairro 17 de Março, completa nesta quarta-feira, 17, seu primeiro mês de funcionamento com a marca de mais de 200 partos realizados. O novo equipamento de saúde da cidade é porta aberta e tem como carro-chefe o olhar humanizado para trazer ao mundo novas vidas e garantir o devido acolhimento às mães, aos bebês e familiares.

“Neste primeiro mês, fazemos um balanço muito positivo dos atendimentos. Os números mostram a necessidade do equipamento para a saúde pública de Aracaju. Entregamos uma unidade focada num atendimento diferenciado para a saúde materna, no cuidado com essas mulheres. Nossa proposta era e continua sendo humanizar este momento tão peculiar na vida das mulheres e das crianças. Pelos relatos que recebemos, as mães estão se sentindo acolhidas, valorizadas. É fundamental que um equipamento de saúde materna pense e pratique acolhimento em todas as fases do parto. O impacto positivo na saúde mental e física dessas mulheres é um fato”, ressalta a secretária municipal da Saúde, Waneska Barboza.

Para garantir esse cuidado é preciso não só uma boa estrutura, mas também uma equipe comprometida. Diretora de Inteligência em Saúde da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Ana Régia Oliveira destaca que o funcionamento da maternidade é resultado de um trabalho diário realizado há alguns anos pela equipe da SMS, o qual é mantido para assegurar um serviço digno para a população de Aracaju.

“É uma grande responsabilidade proporcionar às gestantes de Aracaju a possibilidade de escolher a forma como querem ter seu bebê, considerando a segurança do binômio (mãe/bebê) e o conforto dos mesmos, com técnicas modernas e equipamentos de qualidade através do SUS. O parto é um momento delicado e especial na vida das pessoas e, quando realizado de maneira humanizada, sendo ele natural ou cirúrgico, torna a experiência da família mais especial e prazerosa, o que tem consequências na saúde física e mental dessas pessoas. Estamos lidando com vidas e sonhos, e o impacto que isso tem no dia a dia das pessoas que passam pela Lourdes Nogueira é bastante significativo”, destaca Ana Régia.

Coordenadora de Enfermagem, Emanuelle Moura ressalta que a maternidade, por ser porta aberta, tem seu fluxo ampliado a cada dia, “e, por sabermos disso, estamos preparados para receber essa evolução quantitativa, à medida que estamos sempre intensificando a qualificação dos profissionais”.

“Temos como foco de trabalho o cuidado humanizado, um conceito que, para algumas pessoas, parece fora da realidade, mas não é. É um parto que toda mulher tem que ter, é um parto seguro e respeitoso, e os efeitos positivos para a mulher e para o bebê são baseados em evidências científicas. Por isso que, entre tantas medidas, aqui, todas as gestantes têm acompanhantes durante todo o processo de trabalho de parto, elas têm a livre posição, ou seja, a mulher quem escolhe a posição que vai parir, a dieta livre, entre outros pontos que são garantidos para quem chega à maternidade, seja para quem for parir normal ou quem tem indicação para a cesariana”, pontua Emanuelle.

Outra perspectiva, a principal delas, é a de quem vive o processo do parto na Maternidade Lourdes Nogueira, como Nívia Maria Santos, que teve o seu primeiro filho, Paulo Henrique, no dia do seu aniversário, um presente, segundo ela, “entregue por Deus”.

“Tudo aquilo que eu pesquisava na internet eu vivi: um parto humanizado, com pessoas que me atenderam bem, me acolheram, me estimularam. Eu não tenho palavras para descrever tudo que eu vivi na maternidade. No pós-parto também fui muito bem atendida. Recebi orientação sobre amamentação e eu não sofri muito no processo, em casa, por conta desses ensinamentos que foram passados na maternidade. Nunca vou esquecer tudo isso que vivi. Para mim, este ano novo de vida foi muito especial, pois recebi um presente de Deus na minha vida, foi uma bênção. Minha benção. O meu primeiro filho, meu tão sonhado primeiro filho”, conta Nivia.

O pai do pequeno Paulo Henrique, Flávio Henrique Fontes de Oliveira, pôde acompanhar todo o processo do parto. Para ele, o atendimento foi uma surpresa, “porque foi excepcional, comparando ao que ouvimos falar sobre serviço público. Em alguns lugares, não nos sentimos acolhidos, mas na Lourdes Nogueira o acolhimento, o sorriso das pessoas ao nos recepcionar, toda a atenção, orientação, foram incríveis. A todo o momento, vinha um profissional para nos atender da melhor forma. Ali, as pessoas não estão somente trabalhando, estão cuidando de pessoas. Fiquei encantado, de verdade”, relata.

Estrutura

A unidade disponibiliza serviços de atendimento de urgência e emergência obstétrica e neonatal, atendimento de urgência com observação de até 24 horas, consultas com profissionais da atenção especializada, diagnóstico por teste rápido, exames de patologia clínica, exames radiológicos, ultrassonografia obstétrica, ultrassonografia com doppler, eletrocardiograma e tococardiografia anteparto.

A Maternidade Municipal Lourdes Nogueira atende 24 horas por dia, todos os dias da semana, e está localizada na rua Procurador José Costa Cavalcante, 64, bairro 17 de Março. O telefone de contato é o (79) 3142-2776.

Foto Michel de Oliveira

Por Lucas Silva