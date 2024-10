MEC recebe projetos para Programa Escola e Comunidade até segunda-feira, 7

O Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Básica (SEB), está com inscrições abertas até a próxima segunda-feira (7) para o envio de propostas de formação voltadas ao Programa Escola e Comunidade (Proec). Diretores escolares interessados devem submeter os projetos por meio do sistema PDDE Interativo, vinculado ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

Uma das ações centrais que as escolas devem incluir no planejamento é a oficina “Desafios da Comunicação nas Relações do Cotidiano no Ambiente Escolar”, voltada à prevenção da violência. O objetivo é fomentar um ambiente escolar mais inclusivo, promovendo o diálogo, o respeito às diferenças e o combate a qualquer forma de discriminação.

As escolas que estão aptas a participar do programa podem consultar os critérios de elegibilidade e os detalhes do processo de adesão na página “PDDE Escola e Comunidade Ciclo 2024”.

Ações formativas e orientações

No dia 24 de setembro, o MEC realizou um webinário para auxiliar as escolas elegíveis na elaboração de seus projetos. Além da oficina sobre comunicação não violenta, cada escola deve planejar mais duas atividades, que podem incluir oficinas, visitas guiadas, rodas de conversa ou palestras, todas alinhadas aos princípios do programa. A página do Proec oferece um manual com sugestões para a criação dos planos de formação.

Programa Escola e Comunidade

O Proec tem como meta fortalecer a parceria entre escola, família e comunidade, dentro de uma perspectiva de educação integral. A iniciativa visa envolver estudantes, profissionais da educação, familiares e membros da comunidade em projetos que promovam a cidadania, a cultura de paz e a melhoria da qualidade da educação pública.

Entre os temas abordados no Proec está a violência, tratada como uma ruptura na comunicação que impede o diálogo e gera danos físicos, psicológicos ou sociais. Por meio das oficinas e ações previstas no programa, o MEC busca formar cidadãos conscientes e ativos na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Fonte: Assessoria de Comunicação Social do MEC, com informações da SEB