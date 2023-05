Médicos sergipanos se reuniram em debate sobre diagnóstico da doença arterial coronariana

Cardiologistas, geriatras e médicos residentes se reuniram no auditório da Clinradi em Aracaju, para debater sobre a importância do diagnóstico da doença arterial coronariana e suas peculiaridades no idosos. A palestra foi ministrada pelo cardiologista da Clinradi, Dr. Luíz Flávio Galvão Gonçalves.

“O objetivo desse encontro é aprimorar o diagnóstico, que muitas vezes é negligenciado ou feito de forma tardia. Trata-se, portanto, de um evento não só para cardiologistas, mas também para outros profissionais, a exemplo dos clínicos e dos geriatras, já que também cabe a eles a prevenção de doenças cardiovasculares. Precisamos voltar nossos olhares para os idosos, pois sabemos que eles têm uma grande predisposição a eventos cardiovasculares, e esse público ainda pode ser passível de prevenção primária”, explica.

Atualmente a Clinradi dispõe de todos os exames cardiológicos avançados como a angiotomografia de coronárias e a ressonância magnética cardíaca, que são fundamentais no diagnóstico da doença coronariana. “Em ambas as modalidades, a clínica dispõe dos equipamentos mais modernos e das ferramentas mais avançadas do Estado, o que aprimora ainda mais o diagnóstico e consequentemente o tratamento”, destaca Dr. Luíz.

A realização do evento foi uma parceria com o Espaço Ativo. “Na geriatria sempre temos que avaliar o idoso que está em nossa frente de forma individualizada, para possibilitar a melhor tomada de decisão, e quanto mais nos atualizamos em iniciativas como essa, maior é o suporte que poderemos dar aos nossos pacientes”, enfatiza Dra. Juliana Santana, médica geriatra e sócia do Espaço Ativo.

Fonte e foto: Rodrigo Alves