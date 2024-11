Médicos sergipanos terão participação ativa no Congresso Brasileiro de Anestesiologia

Quatros anestesiologistas que integram a diretoria da Sociedade de Anestesiologia do Estado de Sergipe (Saese) estarão participando ativamente do 69º Congresso Brasileiro de Anestesiologia (CBA 2024). O evento, que acontece em Belo Horizonte – Minas Gerais, de 13 a 16 de novembro, terá como tema “Anestesia do Futuro: Inteligência Artificial e Medicina de Precisão”.

“O congresso são quatro dias, mas nós que integramos a diretoria das sociedades estaduais e do Conselho Superior, vamos antes, pois temos reuniões pré-congresso. Cada regional indica os palestrantes e de Sergipe participarão nessa condição, quatro integrantes da diretoria da Saese”, informa o presidente da Saese, Dr. Lucas Cabral.

Serão quatro dias de uma programação científica diferenciada e atualizações profissionais de alta qualidade, onde, além do presidente da Saese, estarão participando o vice, André Barreto, o diretor científico, Marcos Antônio Costa Albuquerque, e o vice, Fabrício Dias Antunes.

“Muito nos honra poder contribuir um pouco para o nosso maior congresso, que é o CBA. Não é apenas um evento de cunho científico, mas também associativo, onde encontramos todos das outras regionais e discutimos os rumos da sociedades de anestesiologia para o próximo ano. Esperamos aproveitar ao máximo o evento e trazer novas informações para os nossos associados, que é um dos nossos maiores objetivos”, complementou Dr. Lucas Cabral.

CBA

O 69º Congresso Brasileiro de Anestesiologia (CBA 2024), contará com palestrantes nacionais e mais de 20 internacionais, mais de 200 aulas, workshops interativos, networkings e debates. A estimativa é reunir mais de 2,5 mil congressistas no Minascentro, durante os quatro dias do evento.

Fonte e foto assessoria