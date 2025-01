Medidores de pressão arterial descalibrados podem causar riscos à saúde, alerta o ITPS

A ausência de verificação metrológica nos aparelhos de pressão arterial, como os esfigmomanômetros, pode representar riscos à saúde dos pacientes. Para garantir a precisão das medições e a segurança do uso, esses equipamentos devem passar por verificações anuais. Em Sergipe, esse serviço é realizado pelo Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), que atua como Órgão Delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

O processo de verificação periódica assegura a confiabilidade dos resultados obtidos, garantindo que os equipamentos estejam em pleno funcionamento e que as medições de pressão arterial sejam precisas.

Riscos à saúde

A utilização de aparelhos desregulados pode comprometer tanto o diagnóstico quanto o tratamento médico. “Um medidor descalibrado pode fornecer resultados imprecisos, levando a erros no diagnóstico e, consequentemente, a decisões equivocadas por parte do profissional de saúde”, alerta Kaká Andrade, diretor-presidente do ITPS.

Antes de adquirir um medidor de pressão arterial, é essencial verificar se o modelo possui o selo de aprovação do Inmetro e a marca de verificação inicial. Esses indicadores garantem que o aparelho atende aos requisitos de qualidade e segurança e que as medições estão corretas no momento da compra. “Ao adquirir o medidor, é importante que o consumidor traga o seu aparelho para verificação no ITPS”, orienta Andrade.

O processo de verificação no ITPS é simples e acessível. Segundo Maria Inêz de Almeida, gerente executiva de Metrologia e Qualidade Industrial do ITPS, o procedimento possui uma taxa de R$ 12,52. “Basta levar o instrumento ao Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) do ITPS e solicitar a verificação”, orienta Maria Inêz. Ela também reforça a importância do serviço para profissionais e instituições de saúde que utilizam esses equipamentos regularmente.

Serviço

O atendimento do ITPS está disponível presencialmente na rua Vila Cristina, bairro 13 de Julho, em Aracaju. Outras formas de contato incluem os telefones (79) 3198-8811 e 99191-3042, ou pelo e-mail sac@itps.se.gov.br.

