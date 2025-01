Melhorias nas farmácias das unidades de saúde é tema de encontro com CRF/SE

A secretária municipal de Saúde, Débora Leite, recebeu uma comissão do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Sergipe (CRF/SE), para discutir melhorias nas farmácias das unidades de saúde da capital. A primeira medida já tomada, foi a criação de um grupo de trabalho, que terá como principal meta, melhorar a dispensa de medicamentos para a população.

“A secretaria hoje entende que não é só ter medicamento, a gente entende que precisa ter um profissional que planeje, que controle e que dispense o medicamento de forma organizada, com protocolos. A figura do farmacêutico é extremamente importante até para que a gente consiga gerir melhor os recursos”, informou a secretária da SMS Débora Leite.

Para a secretária, a participação dos farmacêuticos do Conselho nessa reestruturação é fundamental. “Esse primeiro contato com o Conselho foi muito importante para que eles possam dar as orientações. Na construção desde grupo de trabalho, a própria categoria sinalizou as melhores saídas, formas de melhor funcionamento das farmácias para que possamos ofertar uma saúde de verdade para a população”.

O presidente do Conselho, Carlos Eduardo Oliveira, destacou a possibilidade de conversa com a gestão da SMS, em prol de melhorias nos serviços. “Foi um encontro extremamente positivo, pautado no diálogo e na vontade fazer uma assistência farmacêutica como tem que ser, de acordo com a lei, proporcionando à população o direito ao cuidado farmacêutico”, frisou o presidente.

