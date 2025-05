Menina de 11 anos, moradora da Barra dos Coqueiros, morre vítima de meningite

Uma menina de 11 anos morreu na última sexta-feira (23), no Hospital Santa Isabel em Aracaju, vitima de meningite. Ela estava internada no Hospital Santa Isabel em Aracaju e era moradora do município da Barra dos Coqueiros.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirmou a informação do óbito da criança nesta quarta-feira (28), disse que é o primeiro óbito por meningite em Sergipe neste ano.

A Secretaria de Estado da Saúde informou ainda que, em 2024, foram registrados seis óbitos pela doença.

A SES explicou ainda que as vacinas estão disponíveis gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) dos municípios sergipanos.

Foto: Assessoria do Hospital Santa Isabel