Metropolitan apresenta a Festa ‘Farra dos Gigantes’ no próximo sábado, em Aracaju

O Metropolitan Lounge Bar apresenta a Festa ‘Farra dos Gigantes’ no próximo sábado (5), com a banda de Forró Gigantes Prime, o arrocha com Reninho Braz, o axé com Xexéu e o pagode das antigas com Beat Bom. As participações especiais ficarão por conta dos cantores Kim Santana e Victor Martinez.

A entrada será free para as mulheres até às 23 horas. Mais informações através da página do Instagram @metropolitanaju.

O Metropolitan localiza-se na Avenida Murilo Dantas, 195, Farolândia, ponto referência, a rótula do Farol da Unit.

Da assessoria