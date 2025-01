Miltinho Dantas participa da reinauguração do Estádio Caio Feitosa em Porto da Folha

O vereador pelo PSD e presidente da Federação Sergipana de Futebol (FSF), Miltinho Dantas, esteve na tarde de quarta-feira, 21 de janeiro, na cidade de Porto da Folha, interior de Sergipe, para a reinauguração do Estádio Caio Feitosa.

No estádio, foi realizada a partida entre as equipes do Guarany e Itabaiana. O jogo terminou empatado, com um gol para cada time.

“É com grande alegria e profundo orgulho que estamos aqui reunidos para celebrar a reinauguração do Estádio Caio Feitosa, um marco histórico para o futebol e para a nossa comunidade. Hoje, concretizamos um sonho que vai muito além do esporte: este é um espaço de união, inclusão e inspiração”, frisou o vereador Miltinho Dantas.

O confronto fez parte do Campeonato Sergipano SUPERBET 2025.

A partida terminou empatada em 1 a 1, com o jogador Wendel abrindo o placar no primeiro tempo para a equipe do Itabaiana. O gol do Guarany foi marcado pelo zagueiro João Marcos. Com esse resultado, a classificação do Campeonato Sergipano ficou assim:

1) Confiança – 6 pontos

2) Lagarto – 6 pontos

3) Falcon – 6 pontos

4) Sergipe – 5 pontos

5) Itabaiana – 5 pontos

6) América de Propriá – 3 pontos

7) Carmópolis – 1 ponto

8) Dorense – 1 ponto

9) Barra – 1 ponto

10) Guarany – 1 ponto.

por Walter Lopes – foto assessoria