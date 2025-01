Ministério da Educação e Inep divulgam cronograma completo do Sisu 2025

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgaram o cronograma oficial do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025. Com a divulgação do resultado do Enem programada para o dia 13 de janeiro, o período das inscrições no Sisu vai de 17 a 21 de janeiro e o resultado regular sairá no dia 26 de janeiro.

Este é o momento em que estudantes de todo o país utilizam suas notas do Enem para concorrer a vagas em instituições públicas de ensino superior. O programa traz expectativas para os 69.376 candidatos sergipanos que participaram do exame em 2024, número que supera o do ano anterior.

Para participar, o candidato deve ter feito o Enem 2024 e não ter obtido nota zero na redação. Em 2024, 100% dos concluintes da rede pública estadual estavam inscritos no Enem, reafirmando o compromisso da educação sergipana com a preparação de seus estudantes para o ensino superior.

Os alunos contemplados no Sisu terão a matrícula da chamada regular no período de 27 a 31 de janeiro. O prazo para participar da lista de espera será de 26 a 31 de janeiro e a convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições será de 11 de fevereiro a 30 de setembro.

Como funciona o Sisu?

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é um programa do Ministério da Educação (MEC) que permite que estudantes utilizem suas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para concorrer a vagas em instituições públicas de ensino superior em todo o Brasil. Ele funciona como uma plataforma de seleção online, onde os candidatos podem se inscrever para cursos de graduação em universidades federais, institutos federais de educação e outras instituições públicas.

Os candidatos fazem suas inscrições gratuitamente no portal do Sisu, escolhendo duas opções de curso em ordem de preferência. Durante o período da inscrição, é possível alterar essas opções. Diariamente, o sistema atualiza a nota mínima de corte para a aprovação em cada curso, permitindo que os candidatos avaliem suas chances e ajustem suas escolhas. Após o fim do período de inscrições, o sistema seleciona automaticamente os candidatos com as maiores notas dentro do limite de vagas de cada curso. Após isso, é divulgada uma lista única de aprovados, e os candidatos têm um prazo para efetuar a matrícula na instituição escolhida. Quem não for selecionado pode manifestar interesse em participar da lista de espera.

Sergipe sendo destaque no Enem 2024

Sergipe registrou 69.376 inscritos no Enem 2024, dos quais 22.069 eram estudantes concluintes da rede pública estadual, representando 100% de participação desse grupo. O estado também liderou o ranking nacional de presença no primeiro dia de prova, com 78,9% dos inscritos presentes, além de alcançar a maior média do Brasil na prova de redação.

Esses resultados refletem o impacto das políticas educacionais implementadas pela Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), como o programa PreUni, que oferece suporte integral à preparação dos estudantes da rede pública. Cerca de 5 mil estudantes são atendidos diretamente nos 50 polos espalhados por 33 municípios. Além disso, todos os inscritos recebem um kit completo composto por oito livros, abrangendo todas as áreas do conhecimento exigidas pelo Enem.

O programa também realiza uma série de atividades ao longo do ano, incluindo aulões de atualidades e redação, revisões por área de conhecimento e oficinas de redação. Esses eventos, focados no fortalecimento do aprendizado, são essenciais para garantir que os estudantes façam uma boa prova.

Segundo a coordenadora do PreUni, Gisele Pádua, o diferencial do programa está na proximidade com os estudantes. “Além de atender diretamente cerca de 5 mil estudantes, o programa ajuda a consolidar o aprendizado e reforça a confiança dos alunos. Para isso, nós fazemos aulões específicos para trabalhar temáticas que podem ser cobradas na prova e oficinas de redação mensal. Além disso, temos um grupo que acompanha a evolução do estudante ao longo do ano com o objetivo de melhoria das notas a partir de uma avaliação diagnóstica aplicada no início do ano”, afirmou.

“Os resultados do Enem saem no dia 13, e a gente sempre espera uma melhoria em todas as notas das áreas de conhecimento. A gente divulga a nota de redação porque é uma nota que faz um diferencial na aprovação dos estudantes, mas a gente trabalha durante o ano inteiro em todas as áreas de conhecimento para que o aluno consiga ser aprovado no curso que almeja porque é o Sisu que dá essa liberdade. Estamos muito tranquilos porque conseguimos entregar o nosso melhor para os estudantes matriculados no PreUni, e agora vamos aguardar e comemorar o resultado com os alunos”, complementou.

Cronograma do Sisu 2025

Período das inscrições: 17 a 21 de janeiro

Resultado da chamada regular: 26 de janeiro

Matrícula da chamada regular: 27 a 31 de janeiro

Prazo para participar da lista de espera: 26 a 31 de janeiro

Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições: 11 de fevereiro a 30 de setembro

Foto: Maria Odília