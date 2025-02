Miopia desafia atletas, mas a cirurgia refrativa surge como uma alternativa

Para aqueles que buscam alcançar o máximo de seu potencial esportivo, a cirurgia refrativa se apresenta como uma solução moderna e eficaz

A dependência de óculos ou lentes de contato é um desafio para atletas, especialmente aqueles com condições visuais como a miopia. A ginasta Rebeca Andrade, por exemplo, enfrentou essa dificuldade durante os Jogos Olímpicos de 2024. Para evitar interferências em seus movimentos, optou por competir sem o uso de correção visual, recorrendo aos óculos apenas fora das apresentações para conferir as pontuações. O caso da atleta ilustra um obstáculo comum até mesmo no esporte de alto rendimento.

Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), cerca de 14 milhões de brasileiros têm a visão comprometida por erros refrativos, como miopia, hipermetropia e astigmatismo. Para esses casos, a cirurgia refrativa tem se mostrado uma solução eficaz, eliminando a necessidade de óculos ou lentes e proporcionando mais liberdade aos praticantes de esportes.

“O desempenho atlético depende diretamente da visão, que influencia o tempo de reação, a percepção de profundidade e a visão periférica. Esses fatores são cruciais em modalidades esportivas de alto nível, onde cada detalhe pode definir uma vitória”, explica o especialista em cirurgia refrativa, Dr. Allan Luz.

O médico destaca que a correção cirúrgica da visão traz benefícios que vão além da performance esportiva, impactando a qualidade de vida do atleta. “Ela permite uma visão perfeita em qualquer ambiente e iluminação. Sem a barreira dos óculos, o atleta pode se movimentar livremente, sem risco de incômodos ou limitações”, afirma.

Além disso, em competições com condições climáticas adversas, como sol intenso ou neblina, ter uma visão clara sem obstruções pode fazer toda a diferença. “O ganho de liberdade melhora o rendimento, facilita o foco e a concentração. Atividades como leitura de sinalizações, observação de adversários à distância ou identificação de objetos em movimento tornam-se mais precisas e descomplicadas”, conclui Dr. Allan Luz.

Segurança e conforto

O uso de óculos ou lentes de contato pode representar um obstáculo para atletas, especialmente em esportes de contato, como futebol e basquete. O risco de quebras, deslocamentos ou interferências externas, como chuva, poeira e areia, compromete a funcionalidade desses acessórios e pode prejudicar o desempenho esportivo.

“Sem a necessidade de óculos ou lentes, os atletas ganham segurança e conforto em qualquer cenário. A cirurgia refrativa elimina esses empecilhos, proporcionando liberdade visual para que se concentrem exclusivamente na performance”, destaca o especialista Dr. Allan Luz.

Além dos benefícios físicos, a correção visual também impacta o aspecto psicológico. A eliminação de barreiras visuais fortalece a confiança e a autoestima dos atletas, permitindo que foquem integralmente nos objetivos sem preocupações com limitações técnicas. “Os pacientes passam a ter total autonomia para atividades cotidianas, como ler cardápios, utilizar monitores ou desempenhar funções no trabalho. Essa liberdade melhora significativamente a qualidade de vida”, ressalta Dr. Allan Luz.

Para aqueles que buscam alcançar o máximo desempenho, a cirurgia refrativa surge como uma solução moderna e eficaz. Ao eliminar as limitações dos óculos e lentes de contato, proporciona uma visão nítida e confortável em qualquer situação.

Sobre o Dr. Allan Luz

Especialista em transplante de córnea, tratamento do ceratocone e cirurgia refrativa, Dr. Allan Luz tem uma trajetória consolidada na oftalmologia. Formado pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), iniciou sua carreira ao lado do Dr. Mário Ursulino, fundador do Hospital de Olhos de Sergipe (HOS), referência na área no estado. Atualmente, é professor e coordenador do curso de especialização do HOS, pioneiro e único na área em Sergipe, além de presidir a Sociedade Sergipana de Oftalmologia.

Com doutorado em Oftalmologia e Ciências Visuais pela Universidade Federal de São Paulo (EPM/Unifesp), Dr. Allan Luz recebeu premiações nacionais e internacionais e se destaca como palestrante em congressos e simpósios. Em sua trajetória, acumula mais de 100 aulas em eventos científicos e 40 artigos publicados em periódicos especializados, consolidando sua expertise no campo da oftalmologia.

