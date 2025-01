MNSL recebe doação de frascos para armazenamento de leite humano

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), unidade gerida pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), recebeu neste sábado, 18, doações de 50 frascos de vidro para armazenamento de leite humano que deverá alimentar os bebês prematuros internados na unidade de alto risco.

Os recipientes são fundamentais para o Banco de Leite Humano da maternidade, garantindo o armazenamento e transporte seguro do leite materno. O leite humano é essencial para salvar vidas de recém-nascidos prematuros e em situação de vulnerabilidade.

A doação dos frascos foi fruto de uma ação solidária da Igreja Assembleia de Deus, por meio do projeto ‘Agenda do Bem’, em alusão à campanha Janeiro Branco, promovendo cuidado e esperança. Além dos fracos para armazenamento de leite, foram entregues pelo Clube das Oncinhas, 100 kits de higiene pessoal para serem distribuídos para todas as mulheres internadas na maternidade.

A ação também incluiu uma apresentação musical que levou mensagens de fé, acolhimento e esperança para pacientes, acompanhantes e servidores da MNSL. “Cada frasco doado é um elo de esperança que conecta solidariedade e vida”, destacou Fábio Nunes, músico e integrante do projeto.

A coordenadora do Banco de Leite Marly Sarney, Bárbara Reis, destacou a importância da ação de frascos. “Em nome de toda a equipe, agradeço ao projeto ‘Agenda do Bem’ por contribuir diretamente com essas doações. Vocês ajudam nossos pequenos guerreiros a vencer batalhas desde o início de suas vidas. Nossa gratidão a todos os envolvidos”, disse Bárbara.

A mãe do pequeno Davi, Gabriela Lima, também achou a ação importante para os bebês internados na unidade. “Muitas pessoas que estão aqui na maternidade estão passando por algo difícil. Esse gesto foi um verdadeiro acolhimento. Eu sou uma dessas pessoas e me senti abraçada”, comentou.

A campanha de doação de frascos é permanente, e iniciativas como esta reforçam a importância do compromisso coletivo em transformar vidas.

Foto: Mário Sousa