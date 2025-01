Moura Dubeux (MDNE3) apresenta um resultado operacional recorde em 2024

Com VGV Líquido lançado de R$ 2,5 bilhões e crescimento expressivo em vendas, a companhia demonstra resiliência em um cenário econômico desafiador

A Moura Dubeux, incorporadora com mais de 40 anos de atuação na Região Nordeste, alcançou resultados recordes no ano passado, conforme prévia operacional sobre o quarto trimestre de 2024, protocolada nesta terça-feira (14/01) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Seus lançamentos totalizaram R$ 2,5 bilhões (Valor Geral de Vendas – VGV Líquido) e as vendas líquidas somaram R$ 2,4 bilhões em 2024. Houve aumento de 57,8% e 61,2%, respectivamente, em comparação a 2023. O VSO Líquido (Vendas Sobre Oferta) foi de 54,3%, representando crescimento de 8,7 pontos percentuais.

No quarto trimestre de 2024, a Companhia lançou três projetos, com VGV Líquido de 459 milhões, significando crescimento de 2,6% em relação a igual período do ano anterior. O volume das Vendas e Adesões Líquidas nos últimos três meses do ano passado foi de R$ 521 milhões, com avanço de 31,2% na comparação interanual.

No trimestre, a Moura Dubeux apresentou consumo de caixa de R$ 43 milhões e R$ 71 milhões nos últimos doze meses. Em novembro de 2024, foram distribuídos dividendos intercalares no valor total de R$ 55 milhões, correspondendo a R$ 0,65 por ação. Com um estoque consolidado de 58 terrenos, cujo potencial é de VGV Bruto de R$ 9,1 bilhões, a empresa está bem-posicionada para seguir com seu planejamento estratégico de longo prazo na região Nordeste. Além disso, a Companhia entregou oito empreendimentos em 2024, totalizando VGV Bruto e Líquido de R$ 1,1 bilhão.

Diego Villar, CEO da Moura Dubeux, salienta que “os bons resultados conquistados são ainda mais expressivos se for considerado o cenário econômico desafiador do ano passado”. Para ele, uma das razões do êxito que vem sendo alcançado é a consistência dos produtos da empresa, que atendem às tendências de mercado e aos anseios dos consumidores. “Implantamos projetos com excelente performance de vendas, lançamentos com parâmetros altos de rentabilidade e um trabalho duro de execução das obras. Isso garantiu boa margem para os empreendimentos, pouca despesa financeira e baixíssimo nível de distrato”, conclui.

Em Aracaju, no ano passado, a incorporadora lançou o Concept, que já se encontra em fase de construção. O empreendimento está sendo erguido no coração do bairro Jardins, em uma área central e de expansão, com acesso fácil a serviços, comércios e áreas de lazer. O imóvel foi projetado para atender ao estilo de vida moderno, equilibrando conforto, praticidade e rentabilidade

Foto: Arquivo Moura Dubeux/Thiago Freire

