Múltiplas carreiras e professores especializados impulsionam sucesso de alunos

Com apoio de mestres e doutores, alunos da Fanese exploram diversas vertentes de atuação no Direito.

Embora muitos acreditem que seguir carreira na advocacia seja desafiador devido ao grande número de profissionais na área, o mercado ainda oferece diversas oportunidades. Segundo Marluany Sales, coordenadora adjunta do curso de Direito da Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe (Fanese), os estudantes têm a chance de explorar diferentes vertentes de atuação além da advocacia.

“Sempre aconselho que, se o objetivo é ser advogado, busquem estágios em escritórios de advocacia; se desejam ser concursados, comecem a prestar concursos já na faculdade; e, se almejam uma carreira acadêmica, concluam a graduação e ingressem na pós-graduação”, afirma Sales.

Sales também destaca que a escolha do segmento pode gerar dúvidas durante a faculdade, mas essas incertezas podem ser resolvidas no período de estágio, quando os alunos começam a “construir suas carreiras”.

Além disso, ela enfatiza que os alunos que desejam seguir a carreira acadêmica podem se tornar professores ao fazerem especializações, mestrado e doutorado. “Eu sempre falo para os alunos que eles devem pensar a longo prazo, a faculdade passa muito rápido”, ressalta Sales.

Os avanços tecnológicos estão transformando as demandas do mercado, e as habilidades e competências necessárias para cada posição podem mudar rapidamente. De acordo com o Índice de Confiança Robert Half (ICRH), oito em cada dez empresas relatam dificuldades na contratação de profissionais qualificados, reforçando a importância de atualizar constantemente os conhecimentos após a graduação.

Isabella Batista, estudante do oitavo semestre de Direito na Fanese, afirma que ainda não definiu a área de atuação que pretende seguir. Apesar de ter interesse em ser professora, ela não descarta explorar outros segmentos.

“Se alguém me perguntasse qual curso fazer, eu indicaria o de Direito, porque ele possibilita várias áreas de atuação. Por isso, é difícil definir uma área de atuação já na faculdade. Mas, aqui na Fanese, nós temos o apoio dos professores, que nos auxiliam nessa escolha”, comenta Isabella.

O corpo docente do curso de Direito da Fanese é composto por mestres e doutores, garantindo uma formação de alta qualidade. Marluany Sales destaca que, ao trazer especialistas para o quadro docente, a faculdade oferece um diferencial significativo para os alunos, proporcionando orientação eficaz e especializada nas salas de aula.

