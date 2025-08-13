Museu Histórico de Sergipe recebe grande fluxo de visitantes após reabertura

Após passar por um processo de restauro estrutural e de acervo, o Museu Histórico de Sergipe, em São Cristóvão, voltou a receber o público e tem registrado um grande fluxo de visitantes. Nesta terça-feira, 12, estudantes, moradores e turistas de diferentes estados e países percorreram as salas temáticas e exposições temporárias que ocupam o prédio. O Museu é mantido pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e Secretaria Especial da Cultura (Secult).

O espaço reúne um complexo de quinze salas, planejadas para conectar dois eixos principais: História e Artes Visuais. O primeiro busca compreender e interpretar o tempo e o espaço, refletindo sobre mudanças e permanências e preservando a memória individual e coletiva. O segundo explora o campo do sensível, dialogando com a razão e ampliando a percepção por meio de obras que vão do moderno ao contemporâneo.

“É uma alegria abrir as portas novamente e ter, no final de semana, aproximadamente 200 visitantes, e saber que as pessoas estão interessadas em conhecer a nova comunicação expográfica, conhecer a nossa história por meio do nosso acervo. Essa instituição museológica tem a responsabilidade de transmitir uma parcela da nossa identidade cultural. Nós já temos agendamentos até o mês de novembro, e isso mostra também uma demanda do museu quanto ao viés na educação não formal”, destacou a coordenadora do Museu, Rosângela Reis.

A instrutora de educação profissional Gabrielle Maia, do curso Técnico em Guia de Turismo do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) São Cristóvão, levou seus alunos para conhecer o espaço. “Eles são jovens aprendizes que trabalham no setor turístico da cidade e tiveram a oportunidade de visitar um patrimônio que faz parte da história do lugar onde vivem. Foi muito interessante, eles demonstraram interesse, gostaram e se divertiram em algumas salas. É um momento de apropriação da própria cultura, e a iniciativa de devolver o Museu à cidade merece reconhecimento”, afirmou.

Entre os estudantes, Renato Gois destacou a importância da experiência fora da sala de aula. “Nosso grupo é de turismo. Então, essa visita serviu bastante para o aprendizado e foi importante para o nosso desenvolvimento. Recomendo a todos que venham conhecer as artes que estão expostas aqui”, concluiu.

O espaço também chama a atenção de turistas. De São Paulo, Sueleni Maria Rodrigues conheceu o Museu acompanhada do marido, durante sua primeira visita ao estado. “Amei o espaço. Aqui tem bastante história e nós gostamos de aprender sobre as pessoas e a cultura dos lugares que visitamos. Deu para apreciar ainda mais a história sergipana. Todas as exposições estão lindas e o atendimento foi maravilhoso”, avaliou ela.

A cearense Ivone Hilde revisitou São Cristóvão e aproveitou para conhecer o Museu pela primeira vez. “Fiquei encantada com as obras, com a história e com o fato de aqui ter sido um berço de Sergipe. Fui surpreendida pela diversidade artística, tanto moderna e contemporânea quanto histórica. É só gratidão por tudo que vi e que vai ficar na memória, e no celular também, porque tirei várias fotos. Foi uma visita ótima e com acolhimento muito especial”, contou.

Funcionamento

O Museu está aberto para visitação de terça a domingo, das 9h30 às 17h. Visitas em grupo podem ser agendadas pelo e-mail: rosangelareis@funcap.se.gov.br.

Museu Histórico de Sergipe

O Museu Histórico de Sergipe é parte integrante do conjunto arquitetônico da Praça São Francisco. O espaço possui arquitetura colonial e elementos de arte barroca. O prédio, originalmente do século XVIII, já serviu como palácio do Poder Executivo no período provincial, época em que São Cristóvão era a capital sergipana.

