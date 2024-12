Mutirão Novembro Azul da SBU/SE realizou mais de 200 atendimentos em menos de 5h

Médicos urologistas participantes da ação comemoram os resultados da campanha, que ajudou a reduzir a fila de espera urológica do Sistema Único de Saúde em Sergipe.

Em apenas um turno foram realizados 220 atendimentos, sendo 203 consultas, nove exames de urofluxometrias e oito cirurgias para retirada de câncer de próstata e tratamento de Hiperplasia Prostática Benigna, que é o crescimento da próstata de forma não-maligna. Esse foi o resultado do Mutirão Novembro Azul, realizado pela Sociedade Brasileira de Urologia em Sergipe (SBU/SE), no último sábado (30/11). No hospital São José, inclusive, dos 142 atendimentos, 92 foram para pacientes não-referenciados, e que buscaram atendimento por terem visto matérias sobre o mutirão na imprensa local.

“A ação tinha como objetivo reduzir a fila de espera por consulta urológica dos pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, a quem chamamos de pacientes referenciados. Mas a SBU/SE, através dos nossos membros titulares, ou seja, os médicos urologistas, fizeram uma excelente campanha de divulgação quanto à necessidade de os homens buscarem atendimento médico, e isso levou vários pacientes, de todas as idades ao São José, e não seria humano ou justo, da nossa parte, negar-lhes atendimento”, contou o presidente da SBU/SE, o médico urologista David Lima.

Um dos pacientes que chegaram ao Hospital São José pelo chamado sistema “porta aberta” foi o encarregado de segurança Carlos de Luna, 52 anos. Sem histórico de câncer de próstata na família, ele contou já ter sido submetido a dois exames de PSA, cujos resultados foram considerados normais.

“Soube do mutirão pela TV e vim buscar atendimento, mais por uma questão de prevenção mesmo. Parabenizo a Sociedade de Urologia em Sergipe por promover essa ação tão importante, e aproveito para mandar um recado para os homens: deixem de preconceito, se cuidem, façam seus exames regularmente”, aconselhou.

Trabalho médico voluntário

O mutirão contou com a participação voluntária de 16 médicos urologistas. Além da consulta e do exame de toque retal para avaliação da próstata, alguns pacientes foram submetidos ao exame de fluxometria urinária, ou urofluxiometria, realizado para medir o fluxo de urina durante a micção e avaliar o funcionamento do trato urinário inferior. Todos os atendidos também foram, ou serão submetidos, ao exame de PSA no sangue, que é complementar ao de toque retal.

Na avaliação do presidente da SBU/SE, o Mutirão Novembro Azul foi lindo e um grande sucesso, que deixou os médicos urologistas participantes da campanha imensamente felizes, pois perceberam que a sementinha da necessidade de ir regularmente ao médico foi “plantada” na população.

“E percebemos que ela tem tudo para germinar e dar bons frutos, que são, basicamente, o aumento das idas regulares ao médico, e a consequente redução da quantidade de mortes em decorrência do câncer de próstata, uma doença que não dá sinais, e que por isso o trabalho preventivo se faz tão necessário, pois quando diagnosticada na fase inicial, as chances de cura são superiores a 90%”, finalizou o médico urologista e presidente da SBU/SE, David Lima.

Texto e foto Andréa Moura