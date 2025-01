Não houve erro protocolar nem quebra de protocolo no ato solene de transmissão de cargo

Por Amauri Santos*

A entrega da faixa prefeital consolida um dos momentos mais emblemáticos e significativos da cerimônia de transmissão de cargo. Este ato, revestido de profundo simbolismo, representa a continuidade e a responsabilidade da administração pública, além de se configurar como um ícone do compromisso e da confiança que o povo deposita no novo gestor.

Tomando por referência a Cerimônia de Transmissão de Cargo, acompanhada da Outorga da Comenda da Ordem do Mérito Serigy e, em estrita conformidade com as normas protocolares vigentes, a autoridade incumbida da entrega da faixa deve ser o prefeito. Este, por sua vez, detém o poder e autorização necessários para realizar tal gesto cerimonial, que simboliza oficialmente a transição e a posse do novo prefeito.

Na eventualidade de sua ausência, a incumbência recai sobre o vice-prefeito, que ocupa a primazia na linha de sucessão. Caso o vice não possa comparecer, a função poderá ser assumida pelo Chefe do Poder Legislativo, que se posiciona como o terceiro na hierarquia de substituição ao prefeito. Outrossim, um representante designado pelo prefeito também poderá efetuar a entrega da faixa, assegurando que este ato de suma importância seja realizado em estrita conformidade com as tradições e protocolos estabelecidos.

É imprescindível ressaltar que, na eventualidade de o prefeito não comparecer, o representante não poderá proceder à colocação da faixa no novo prefeito. A entrega deve observar as diretrizes formais para preservar a integridade do ato e respeitar a hierarquia preconizada nas normas protocolares. A entrega da faixa prefeital transcende o mero formalismo, ela representa uma manifestação de respeito às instituições e à vontade popular, simbolizando a nova liderança e os desafios que se avizinham.

Na cerimônia de transmissão de cargo que se realizou neste 1º de janeiro em Aracaju, por razões previamente comunicadas, o prefeito não compareceu ao evento solene, designando, em seu lugar, o ex-Procurador-Geral do Município Sidney Amaral como seu representante.

É mister salientar que, na condição de mero representante e não o titular do cargo, o Procurador não detinha a prerrogativa de apor a faixa na nova prefeita, pois lhe incumbia apenas a função de entregar a insígnia em mãos à prefeita. Ao receber a faixa, a nova prefeita tomou uma decisão repleta de simbolismo e significado profundo. Em um gesto que exalta a inclusão e o respeito à coletividade, convidou o Presidente da Câmara Municipal para acompanhá-la no momento solene, representando assim todos os cidadãos aracajuanos. Ainda em um ato de sensibilidade e reconhecimento da diversidade, a prefeita também convidou uma criança autista que esteve presente ao longo de toda a sua campanha, refletindo o seu compromisso inabalável com a valorização das vozes que muitas vezes permanecem à margem da sociedade.

A cerimônia marcou um ato de entrega respeitosa e pleno de simbolismo, reafirmando o compromisso da nova gestão com cada um dos cidadãos e, em especial, com aqueles que frequentemente são relegados ao esquecimento.

A entrega da faixa configurou-se como um momento de união e esperança para todos os presentes, sinalizando o auspicioso início de uma nova era na administração municipal. E embora constitua um ato cerimonial de elevada relevância, comporta nuances que permitem uma interpretação mais abrangente das circunstâncias que a envolvem.

É de suma importância esclarecer que a citação anteriormente apresentada não deve ser interpretada como um erro ou uma transgressão das normas protocolares estabelecidas. A ausência do prefeito titular, por si só, não implica a nulidade do ato, uma vez que existem disposições claras que autorizam a delegação dessa responsabilidade a autoridades competentes, como o vice-prefeito ou o chefe do poder legislativo.

Ademais, a condução do evento respeitou rigorosamente as tradições e protocolos vigentes, assegurando a observância de todos os procedimentos formais com a devida diligência.

A escolha de quem incumbiu-se da entrega da faixa foi realizada em estrita conformidade com as diretrizes protocolares, evidenciando um compromisso inabalável com a integridade do ato e com a hierarquia institucional.

Dessa forma, resta evidente que a citação não representa uma transgressão, mas sim uma manifestação legítima da continuidade e da responsabilidade na administração pública.

*Amauri Santos é Relações públicas, cerimonialista, membro da Academia Brasileira de Cerimonial e Protocolo, correspondente da Academia Argentina de Cerimonial, membro do Comitê Nacional de Cerimonial e Protocoo – CNCP Brasil e membro da Organização Internacional de Cerimonial e Protocolo.

Foto Ana Licia Menezes