NeuroDivergentes SIM: O potencial além do diagnóstico, livro e simpósio

Um novo capítulo na história da inclusão e da saúde será escrito no próximo dia 1º de novembro de 2025, quando Aracaju sediará o Simpósio Neurodivergentes. O encontro marca também o lançamento do livro NeuroDivergentes SIM – O potencial além do diagnóstico, uma obra inédita que une ciência e experiência para apresentar uma nova perspectiva sobre o Autismo, o TDAH, as dificuldades alimentares, a inclusão escolar e outras dimensões do universo neurodivergente. Mais que um livro, trata-se de uma voz coletiva que inspira esperança, dissemina conhecimento e defende que neurodivergência é potência, não limitação.

O livro já pode ser adquirido na pré-venda através do site: https://bit.ly/4njCbkq

As inscrições para o Simpósio podem ser feitas através do site:

https://bit.ly/4njCbkq

https://www.even3.com.br/simposio-neurodivergentes-625508?fbclid=PAZnRzaAM0_m5leHRuA2FlbQIxMQABp8GGrsfJswuQpT5rq6q_p_5NYvMmJoWsJ6LJezaAobpqcXtpX4v68gOjgnm8_aem_vNlTBRqxOlVaSz1uBTSmMQ

Um livro, múltiplos olhares e um mesmo propósito

Sob a coordenação de Dra. Karen Albuquerque (médica autista e mãe atípica), Dra. Kátia Albuquerque (advogada autista e mãe atípica) e Dra. Kedna Macau (psicopedagoga referência em inclusão escolar e PEI), a obra reúne capítulos assinados por médicos, pais, mães e profissionais de diferentes áreas. Entre os autores, estão nomes de referência nacional, como Dr. Thiago Castro (especialista em Autismo), Dr. Raphael Rangel (referência em TDAH) e Dra. Elizangila Leite (autismo feminino).

Cada capítulo aborda aspectos fundamentais da neurodiversidade, como integração sensorial, odontologia para neurodiversos, seletividade alimentar, dificuldades motoras, direitos e inclusão escolar, entre outros temas que afetam diretamente a vida de pessoas neurodivergentes e suas famílias. O resultado é uma leitura que combina ciência e sensibilidade, abrindo caminhos para um futuro mais inclusivo e empático.

Neurodiversidade como potência

Mais do que um termo clínico, a neurodivergência é apresentada na obra como vida, dor e potência. O livro mostra que, por trás de cada diagnóstico, há histórias de superação, descobertas e possibilidades reais de transformação. Ele convida o leitor a enxergar o que há além do rótulo, valorizando a singularidade de cada indivíduo e o papel da sociedade na construção de uma cultura verdadeiramente inclusiva.

Aracaju como cenário de transformação

O Simpósio Neurodivergentes – O Potencial Além do Diagnóstico reforça o compromisso da capital sergipana com o debate sobre inclusão, saúde e educação. O evento reunirá médicos, terapeutas, educadores, advogados, gestores públicos e famílias atípicas, em um espaço de diálogo e aprendizado sobre temas como autismo, TDAH, seletividade alimentar e inclusão escolar. Durante o simpósio, o livro estará disponível para venda, conectando o conhecimento teórico com vivências reais.

Com o lema “há sempre um potencial além do diagnóstico”, o movimento “NeuroDivergentes SIM” nasce para inspirar, acolher e transformar. Em um tempo em que falar sobre neurodiversidade é também falar sobre humanidade, esta obra e o simpósio se consolidam como marcos de um novo olhar: mais empático, mais informado e mais humano.

Fonte: Rodrigo Alves Assessoria de Imprensa e Marketing. Foto: divulgação.