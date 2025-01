Nota do ENEM é a principal porta de entrada para o ensino superior

Estudantes podem utilizar o resultado no Exame para ingressar em cursos de graduação através de programas do governo ou bolsas e benefícios em instituições privadas

O ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio é uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil e, também, pode ser utilizado para o ingresso em universidades estrangeiras. Com a divulgação das notas, realizada na última segunda-feira, 13, os estudantes já podem iniciar o processo de matrícula em diversas instituições de ensino. A docente da Estácio, María Paz, destaca que o exame ainda possibilita o ingresso na universidade a partir dos programas do governo, auxiliando a população a seguir com sua jornada acadêmica.

“Com a nota do ENEM, o estudante pode se inscrever em programas como o SISU (Sistema de Seleção Unificada) que oferece vagas em universidades públicas de todo o país. A nota ainda possibilita a participação no Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), programa do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação na educação superior de estudantes matriculados em cursos não gratuitos com juros baixos. Assim como o ingresso através do ProUni (Programa Universidade para Todos), que concede bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas”, explica a especialista.

Além disso, algumas instituições de ensino particulares também aceitam a nota do ENEM para ingresso direto em seus cursos, concedendo benefícios aos candidatos. Dessa forma, os estudantes encontram descontos de até 100% conforme a pontuação obtida no exame, podendo optar entre diversas opções de cursos de graduação, em diferentes formatos de ensino. “Portanto, o ENEM é uma oportunidade valiosa para quem deseja prosseguir com os estudos e conquistar uma vaga na educação superior, seja em instituições públicas ou privadas, com condições facilitadas de acesso”, afirma María.

Entre as instituições que concedem benefícios a partir da nota do ENEM, está a Estácio Sergipe, onde são ofertadas bolsas de estudo em dezenas de cursos, escolhendo ainda a metodologia de ensino que mais se adequa ao seu perfil, como: Presencial; Ao Vivo; Semipresencial; e Digitais (100% EAD e EAD Flex). Dentre os cursos disponíveis estão: Direito, Nutrição, Psicologia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Educação Física, Pedagogia, Engenharias, entre outros.

Recentemente, a Instituição lançou a “calculadora ENEM” , um sistema que transforma a média da nota na prova em uma bolsa de até 100%, substituindo o vestibular tradicional. A partir de 400 pontos (média), já é possível garantir uma bolsa de estudos. E, quanto maior a nota, melhores são os benefícios, podendo chegar a 100% no curso todo, facilitando o acesso ao ensino superior. Além disso, é possível utilizar o Fies para financiar o curso ou concorrer a bolsas integrais ou parciais pelo ProUni. Para saber mais basta acessar calculadoraenem.estacio.br ou ligar para 4003-6767 (Regiões Metropolitanas) ou 0800 880 6767 (Demais regiões).

Texto e foto Rebeca Teixeira