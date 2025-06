Nova unidade de saúde trará atendimento digno e mais próximo aos moradores do São Conrado

Com investimento de R$ 2,8 milhões, USF Humberto Mourão será construída em até oito meses e beneficiará diretamente centenas de famílias da região

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju deu um importante passo na ampliação do acesso à saúde pública em Aracaju com a assinatura da ordem de serviço para a construção da nova Unidade de Saúde da Família (USF) Humberto Mourão, no bairro São Conrado. A solenidade ocorreu nesta terça-feira, 3, no terreno onde será erguida a unidade, localizada na Rua da Independência, nº 104.

A iniciativa atende a um antigo anseio da população local, que há cerca de quatro anos estava sem uma unidade de saúde no próprio bairro e precisava se deslocar até o Conjunto Orlando Dantas para receber atendimento na USF Geraldo Magela. Com um investimento de R$ 2,8 milhões, a nova unidade será de porte IV, oferecendo infraestrutura completa, com consultórios médicos, odontológicos e de enfermagem, salas de vacinação, curativos, inalação, coleta de exames e farmácia.

A secretária municipal da Saúde, Débora Leite, destacou o impacto direto da obra na vida das famílias atendidas. “Essa construção representa a retomada da assistência digna para os moradores do São Conrado, que, durante anos, precisaram se deslocar até o Orlando Dantas para receber atendimento. É um momento de alegria e compromisso com a saúde pública mais próxima e acessível”, declarou.

Além dos serviços básicos de atenção primária, a unidade terá papel fundamental na promoção da saúde, com ações educativas, visitas domiciliares, vigilância epidemiológica e orientação para melhorias sanitárias domiciliares.

O agente comunitário de saúde e morador da localidade, Rivaldo dos Santos, ressaltou a importância do projeto. “Hoje, mais do que uma obra, estamos construindo esperança e testemunhando o início da realização de um sonho. A saúde é um direito de todos, e agora esse direito está mais próximo de se concretizar para nós”, enfatizou.

A presidente do Conselho Municipal de Saúde, Núbia Santana, também celebrou o avanço. “Essa conquista é fruto da luta de muitos anos. A comunidade viu sua unidade ser interditada e nunca deixou de cobrar uma solução. O povo do São Conrado almejava isso, lutava e eles são merecedores.Esse momento é de vitória para quem mais precisa”, ressaltou.

Parte dos recursos para a construção foi viabilizada pelo senador Alessandro Vieira, que destacou a importância do investimento. “Garantimos quase R$ 3 milhões para essa obra porque entendemos que saúde perto de casa transforma a vida das pessoas. Isso beneficia o cidadão do São Conrado e desafoga outras unidades, melhorando o sistema como um todo”, afirmou.

A prefeita Emília Corrêa reforçou que o fortalecimento da rede de saúde é prioridade da gestão. “Aracaju cresceu, a população aumentou, e as unidades de saúde não acompanharam esse crescimento. Agora estamos corrigindo isso com seriedade. O São Conrado merece esse respeito, e vamos entregar essa obra com carinho e responsabilidade, dentro do prazo”, garantiu.

A construção da USF Humberto Mourão integra o conjunto de ações estruturantes promovidas pela atual gestão da SMS para ampliar a cobertura e a resolutividade da Atenção Primária à Saúde em Aracaju, com foco permanente no bem-estar da população.

Por Ascom/SMS