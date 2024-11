Novembro Azul: Hapvida realiza ação de conscientização sobre câncer de próstata

O Novembro Azul, campanha global dedicada à conscientização sobre a saúde masculina, tem como principal objetivo promover a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), estima-se que, o ano de 2024 termine com um balanço de 71 mil novos casos da doença diagnosticados no Brasil.

Reconhecendo a importância dessa causa, a Hapvida NotreDame Intermédica realizou uma ação especial no Hospital Gabriel Soares, destinada a pacientes, profissionais da saúde e trabalhadores da rede. A iniciativa buscou informar e conscientizar sobre a necessidade do autocuidado, desmistificando preconceitos culturais que ainda cercam o tema.

A programação incluiu palestras educativas e um momento de interação durante um coffee break, no qual foi possível dialogar, esclarecer dúvidas e compartilhar informações. Profissionais de saúde enfatizaram a relevância de exames preventivos, como o PSA (antígeno prostático específico) e o toque retal, indispensáveis para o diagnóstico precoce do câncer de próstata, que, quando detectado em estágios iniciais, apresenta altas chances de cura.

Além de promover o conhecimento, a atividade foi uma oportunidade para quebrar tabus relacionados à saúde masculina e reforçar a importância do acompanhamento médico regular.

Com essa ação, a Hapvida reafirma seu compromisso com a disseminação de informações e o incentivo a práticas preventivas, contribuindo para salvar vidas e melhorar a qualidade de vida dos homens.

Para Simone Santos Madureira, assistente social da unidade, a ação traz integração entre os colaboradores e também conscientização. “Sabemos que muitos homens ainda têm receio e preconceito com os exames para identificar do câncer de próstata. Fizemos um encontro para eles interagirem e também adquirirem conhecimentos sobre o assunto”.

Fonte e foto assessoria