Novembro Azul: Prefeitura inicia programação especial em shopping da capital

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), iniciou, nesta segunda-feira, 18, e segue nos dias 19, 21 e 22, uma ação especial da campanha Novembro Azul no Shopping Jardins, das 10h às 17h. A iniciativa oferece serviços de saúde voltados para homens e pessoas trans.

Os atendimentos estão sendo realizados no local onde funciona o posto de vacinação do shopping, em frente à Casa Lotérica Jardins, com serviços como aferição de pressão arterial, glicemia capilar, orientação e agendamento de consulta para o Programa de Tabagismo, testagem rápida para HIV, sífilis, hepatites B e C, vacinação, além de uma exposição de banners com informações sobre o câncer de próstata.

De acordo com a referência técnica do Programa Saúde do Homem, Isabela França, para participar da ação, basta apresentar RG, CPF, comprovante de residência de Aracaju e cartão de vacina.

“As ações intensificadas neste mês fazem parte de um trabalho contínuo realizado ao longo do ano. A oferta de exames preventivos no shopping tem o objetivo de facilitar o acesso à saúde. A prevenção continua sendo o caminho mais eficiente para o diagnóstico precoce e a cura. A descentralização dos serviços é fundamental, pois ainda existem muitas pessoas que negligenciam a prevenção. Culturalmente, muitos homens, por vergonha ou preconceito, não procuram cuidados médicos. Em sua maioria, só buscam atendimento quando já estão adoecidos”, destaca Isabela.

Dados e Exame Preventivo

De acordo com levantamento da SMS realizado neste ano, 667.306 pessoas procuraram atendimento na rede municipal de saúde, sendo 461.877 mulheres (69,22%) e 205.429 homens (30,78%).

“É importante reforçar a necessidade de uma maior atenção à saúde por parte das pessoas com genitália masculina. O exame preventivo para detecção do câncer de próstata, por exemplo, deve ser realizado quando houver sinais ou sintomas, sempre após avaliação médica para a indicação do exame”, acrescenta a referência técnica.

Aprovação da População

O senhor José Lino dos Santos é um dos homens que não tem vergonha nem medo de procurar os serviços. “Estou de folga do trabalho e, como estava no shopping, aproveitei para participar da ação, que está muito bem organizada. Homens, venham participar e se prevenir contra muitas doenças”, convidou.

Paulo Roberto Bastos também aproveitou a oportunidade: “Os homens, em sua maioria, são mais desleixados do que as mulheres, mas precisamos nos cuidar. É necessário fazer o possível para viver mais e com qualidade de saúde”, afirmou, após participar da ação.

Outro homem que se deslocou do trabalho para participar foi José Souza. “Como o shopping está perto do meu trabalho, aproveitei a campanha. Normalmente não tenho tempo no dia a dia, então decidi passar aqui, realizar os testes e depois continuar o acompanhamento na unidade de saúde”, completou.

