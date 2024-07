Novo FIES: CAIXA inicia aditamento contratual referente ao 2º semestre de 2024

Os estudantes podem realizar os aditamentos a partir desta segunda-feira

A CAIXA inicia, a partir desta segunda-feira (22), o calendário de aditamentos contratuais do FIES referentes ao segundo semestre de 2024.

Cerca de 148 mil estudantes podem realizar, até 30 de novembro, as manutenções contratuais obrigatórias (aditamentos de renovação semestral, suspensão temporária, transferência de curso ou de instituição e encerramento antecipado) pelo portal SifesWeb. O valor de financiamentos previstos para público-alvo é de R$ 326,5 milhões.

Os estudantes também podem realizar os aditamentos de renovação e suspensão temporária por meio do aplicativo FIES CAIXA.

Para a efetivação do aditamento, os estudantes devem estar adimplentes.

Sobre os aditamentos:

Conforme regra do FIES, os contratos entre os alunos e a CAIXA devem ser aditados semestralmente. A renovação é iniciada pela faculdade e deve ser validada, posteriormente, pelo estudante.

Todos os estudantes que possuem contrato de financiamento do Novo FIES em fase de utilização e que já tenham realizado os aditamentos dos semestres anteriores, ou tenham efetivado o contrato no primeiro semestre de 2024, devem realizar o aditamento no segundo semestre de 2024.

Os estudantes que tenham dúvidas sobre a efetivação de seus aditamentos devem procurar as instituições de ensino superior.

Aplicativo FIES CAIXA:

No aplicativo FIES CAIXA o estudante pode realizar os seguintes serviços abaixo:

Na opção “ Aditamento” é possível realizar a validação do aditamento de renovação do contrato;

é possível realizar a validação do aditamento de renovação do contrato; Na opção “Suspensão” é possível solicitar a suspensão temporária do contrato;

Na opção “Boleto” é possível visualizar e gerar os boletos das parcelas em aberto;

é possível visualizar e gerar os boletos das parcelas em aberto; Na opção “Perfil”, o cliente tem acesso aos seus dados cadastrados no FIES.

O download do aplicativo pode ser realizado nas plataformas Android e iOS.

Canais de Atendimento:

Mais informações sobre o FIES podem ser conferidas no site da CAIXA.

Assessoria de Imprensa da CAIXA