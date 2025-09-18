Novos membros do Conselho de Alimentação Escolar são empossados em Sergipe

A Secretaria de Estado da Educação (Seed) realizou, nesta quarta-feira, 18, a solenidade de posse dos novos conselheiros do Conselho de Alimentação Escolar de Sergipe (CAE/SE). O evento, que aconteceu no Auditório Profª Maria Hermínia, na sede da Seed, marcou o início do mandato dos representantes que terão a responsabilidade de acompanhar, avaliar e fiscalizar a execução da alimentação escolar oferecida aos estudantes da rede pública estadual de ensino.

Em um trabalho realizado em parceria com a Seed, o CAE desempenha um papel fundamental ao assegurar que cada recurso destinado ao programa de alimentação nas escolas seja aplicado de forma correta e transparente. O Conselho também garante o cumprimento da exigência legal de que, no mínimo, 30% dos alimentos adquiridos sejam provenientes da agricultura familiar. Além disso, zela para que os estudantes recebam produtos de qualidade, acompanhando todas as etapas do processo, desde a compra até a distribuição nas escolas, sempre com atenção às normas sanitárias, à higiene e ao cuidado com a saúde dos alunos.

A solenidade contou com a presença do secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, que destacou a importância da presença do CAE no acompanhamento diário da alimentação escolar nas 318 escolas da rede pública estadual de ensino.

“Teremos um Conselho atuante e colaborativo, que contribui para a melhoria contínua do programa de alimentação escolar. É fundamental reconhecer os avanços já conquistados, exercendo a fiscalização necessária e valorizando os resultados alcançados. Toda validação que recebemos é motivo de grande satisfação, reforçando nosso compromisso em fornecer o melhor para os nossos alunos. O Conselho de Alimentação Escolar desempenha um papel importante no dia a dia da educação transformadora de Sergipe”, destaca Zezinho Sobral.

“É uma alegria estarmos reunidos com os novos conselheiros. Que possamos trabalhar juntos para garantir cada vez mais a oferta de uma alimentação saudável e de qualidade aos nossos estudantes, sempre em parceria, mas com cada um consciente do seu papel e dedicado aos nossos alunos”, afirma a diretora do Departamento de Alimentação Escolar (DAE) da Seed, Lucileide Rodrigues.

O Conselho é formado por 14 integrantes, sendo sete titulares e sete suplentes, e cada mandato tem duração de quatro anos, sendo o atual referente ao período de 2025 a 2029.

De acordo com a secretária executiva do CAE, Juliana Rosa, todas as etapas do processo de composição dos novos membros foram cumpridas. “O CAE é um órgão fiscalizador, responsável por acompanhar a aplicação dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Tomaram posse todos os 14 conselheiros, que representam diferentes entidades da sociedade civil, incluindo pais, trabalhadores da educação e a própria Entidade Executora”, explica.

Foto: Ascom/Seed