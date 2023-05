O Café da Gente Sergipana será palco da edição especial do CAETANAJU

Sucesso de público e crítica, o CaetanAju está de volta ao espaço cultural do Bistrô Café da Gente Sergipana, nesta sexta-feira, 19, a partir das 20h. Os ingressos poderão ser adquiridos pelo sympla no link da produtora do evento @nossodomproducoes ou via pix pelo whatsapp (79) 99854-1330.

O projeto musical foi concebido no ano de 2022, surgiu com a parceria do cantor e violonista Fabio Oliveira, com o baterista Marcos Odara. Após algumas apresentações, o grupo se consolidou e agora conta com a participação do percussionista e Mestre da Cultura Popular Pedro Mendonça, além dos músicos multi instrumentistas Paulo Antônio (baixo e guitarra) e o Maestro James Bertisch (guitarra e baixo) e talentoso baterista Rafael Júnior fará participação especial.

Um time incrível para celebrar a obra de um dos maiores nomes do cancioneiro popular brasileiro, o músico e compositor Caetano Veloso.

O repertório abrange diversas facetas da carreira de Caetano Veloso, partindo do exílio de Londres, com grande ênfase no período dos anos 70 (A Outra Banda da Terra), o flerte com o rock nos anos 80, e o clímax com diversas músicas do icônico álbum “Transa”, gravado em Londres com direção musical de Jards Macalé.

O quê? CAETANAJU + convidados

Quando: Bistrô Café da Gente Sergipana, no anexo do Museu da Gente.

Valor: 40 reais pelo sympla no link @nossodomproducoes ou via pix pelo whatsapp (79) 99854-1330.

Por Heriêta Schuster