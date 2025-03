O Futuro do Trabalho: Evento Inspirado nos Insights do World Economic Forum 2025

*Por Daniela Sena

Recentemente, o distrito de Xiaoshan, em Hangzhou, um dos maiores polos de inovação da China, sediou um evento transformador, inspirado nos insights do World Economic Forum 2025. Como fundadora do SheUp e organizadora do evento, tive o privilégio de celebrar e debater, ao lado de líderes incríveis, temas essenciais para o futuro do trabalho, como inovação, habilidades para a era digital e o crescente impacto do live-commerce.

Foi uma honra receber Bel Pesce, uma empreendedora brasileira renomada nas áreas de tecnologia e educação. Bel, que atualmente é CEO do FazINOVA, autora de quatro livros sobre empreendedorismo e inovação, e eleita uma das 30 under 30 da Forbes, compartilhou seus insights sobre como os empreendedores podem se adaptar e prosperar neste novo cenário digital.

Bel destacou que o momento atual é crucial para aproveitar as oportunidades da inteligência artificial (IA), impulsionado pela maturidade tecnológica, pela explosão da demanda social, pelo acúmulo de recursos educacionais e pela formação de um ecossistema global de inovação. Ela também enfatizou que o sucesso no futuro estará diretamente ligado à adaptabilidade e ao aprendizado contínuo.

O evento foi mais do que uma série de palestras e discussões; ele proporcionou sessões interativas que permitiram aos participantes não apenas entender, mas também aplicar conceitos de inovação digital e transformação tecnológica em seus próprios negócios. A troca de experiências entre empreendedoras, líderes empresariais e especialistas foi enriquecedora e ofereceu uma visão abrangente de como as mulheres estão se posicionando no mundo digital e no mercado de trabalho do futuro.

Além disso, o evento destacou a importância de construir redes de colaboração internacional, focando no desenvolvimento de habilidades digitais e na necessidade de adaptabilidade. Discutimos como os avanços tecnológicos e o impacto das novas ferramentas digitais exigem uma nova abordagem nas empresas, com mais agilidade, aprendizado contínuo e a busca constante por soluções inovadoras.

SheUp: Empoderando Mulheres na Inovação

Como fundadora do SheUp, uma plataforma global que empodera mulheres empreendedoras, fiquei emocionada ao ver como o evento se alinhou à nossa missão de promover colaboração e inovação entre mulheres de todo o mundo. O SheUp tem sido fundamental para conectar mulheres de diversas origens, fornecendo-lhes as ferramentas, recursos e redes necessários para prosperar na economia digital.

O evento reforçou a visão do SheUp de criar uma comunidade global onde as mulheres possam compartilhar conhecimento, inspirar umas às outras e impulsionar mudanças significativas.

Brasil e China: Colaborando para um Futuro Conectado

Este evento foi uma oportunidade única para demonstrar como o Brasil e a China estão colaborando para moldar um futuro mais interconectado e dinâmico. As discussões ressaltaram que inovação e empoderamento feminino serão pilares fundamentais para o sucesso nas próximas décadas. O evento reafirmou a importância de fortalecer os laços internacionais e promover a colaboração entre países com culturas distintas, mas com objetivos comuns de crescimento e desenvolvimento.

Com a China se destacando como um hub de inovação tecnológica e o Brasil cada vez mais integrado ao cenário global, o evento foi uma chance de aprofundar essas parcerias e explorar o potencial de mercados emergentes, onde o empoderamento feminino e a inovação tecnológica desempenham papéis centrais.

*Daniela Sena – Fundadora do SheUp