Obras de modernização e ampliação em escolas estaduais estão em ritmo acelerado

Equipes da Seduc vistoriaram as obras dos centros de excelência José Rollemberg Leite, Professora Maria Ivanda de Carvalho Nascimento e Colégio Estadual Ivo do Prado

Dois centros de excelência e um colégio da rede pública estadual de ensino localizados em Aracaju estão em ritmo acelerado em suas obras de modernização e ampliação. As três unidades de ensino são estratégicas nas localidades em que ofertam os serviços educacionais e deverão ser entregues ainda neste início de semestre, são eles: os centros de excelência José Rollemberg Leite (José Conrado de Araújo) e Professora Maria Ivanda de Carvalho Nascimento (18 do Forte) e Colégio Estadual Ivo do Prado (18 do Forte). Os centros de excelência Vitória de Santa Maria, Acrísio Cruz, Francisco Portugal e Gonçalo Rollemberg também estão em obras.

Uma comitiva formada por técnicos do Departamento de Edificações e Engenharia Escolar da Seduc, juntamente com o secretário de estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral, e da diretora de Educação de Aracaju, Gilvânia Guimarães, vistoriaram as obras com o objetivo de acompanhar a celeridade e qualidade da reforma das escolas.

No Centro de Excelência José Rollemberg Leite, as obras tiveram início em novembro de 2023, quando a unidade escolar completou 70 anos de existência. Foram investidos cerca de R$ 3.140.269,99 na recuperação da estrutura existente, cobertura, rampas e escadas, instalações elétricas e hidrossanitárias, entre outros itens de modernização da unidade escolar. A previsão é que nos próximos dias a comunidade escolar seja transferida para o prédio completamente moderno e novo, contando com mobiliários novos, maquinário de informática e novos laboratórios de ciências.

“Cada unidade de ensino dessas que sofre intervenção tem suas histórias, tem relação com a comunidade, e o que está sendo feito aqui é com muito zelo, com qualidade. São intervenções positivas que transformam em equipamentos de última geração, em estruturas de excelência em comparação a qualquer escola do país, pública ou particular”, avalia o secretário Zezinho Sobral.

No Centro de Excelência Professora Maria Ivanda De Carvalho Nascimento, instituição de ensino tradicional da av. Visconde de Maracaju, no bairro 18 do Forte, são investidos R$ 4.045.690,63 destinados à modernização, ampliação e melhoria da infraestrutura do centro, beneficiando mais de 517 alunos matriculados.

A reforma do Centro de Excelência Profa. Maria Ivanda de Carvalho Nascimento era uma reivindicação antiga da população, já que são 22 salas de aulas ofertando o ensino em tempo integral da 8a. série do Ensino fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. A obra contempla a recuperação total de toda a infraestrutura existente, além de melhorias das instalações elétrica e hidrossanitária, de incêndio, acessibilidade, além de investimentos em climatização, na infraestrutura de serviços, a exemplo da cantina, despensas e refeitório, e das salas e laboratórios.

A diretora do Centro de Excelência, Adriana Hora, também participou da visita junto com professores e representantes de alunos, e disse já estar na expectativa, pois a obra estava sendo aguardada desde 2017. “Vimos as paredes abaixo, mas a gente sabe que em pouco tempo a escola será de excelência com os laboratórios reformados e tudo novinho”, afirmou

No Centro de Excelência Ivo do Prado, a obra orçada em R$ 2.725.823,78 também faz parte da política de governo para universalizar a climatização das escolas estaduais, melhorar a acessibilidade, modernizar a infraestrutura e investir em quadras de esportes.

A diretora Magali Barros Viegas disse que há uma expectativa de retorno para o prédio original já que os professores e alunos gostam de estar inseridos na comunidade ao qual pertencem. “É super importante esse retorno para a nossa casa. Estamos com um prédio sendo reformado, são 18 salas com ensino médio e fundamental e já estamos ansiosos”, afirmou.

O Centro do bairro 18 do Forte também passa por completa modernização e ganhará um sistema de acessibilidade com construção de rampas de acesso e banheiros adaptados. Toda a infraestrutura de telhado, pisos e revestimentos está sendo refeita, e as salas passam por adaptação para receber ares-condicionados, além da reforma do auditório, laboratórios de ciências e informática e melhoria das 18 salas de aula. A previsão é de que a escola também fique pronta antes de o ano letivo finalizar, mais precisamente no mês de novembro. Ao todo, são 1.124 alunos matriculados nos ensinos fundamental e médio regular.

Readequação e modernização

Das 77 escolas que compõem a rede pública estadual de ensino de Aracaju, dez escolas foram entregues completamente reformadas e modernizadas, 13 receberam novas quadras esportivas e sete continuam em obras na capital sergipana. Mais sete escolas estão na fase de licitação ou que devem iniciar as obras nos próximos dias. Ou seja, são 37 escolas que sofrerão ou sofrem intervenções em suas estruturas somente em Aracaju.

“São dados que espelham o compromisso do governo em garantir espaços adequados para professores e alunos. Tudo isso é o cuidado do governo com a educação dos sergipanos para que cada vez mais tenhamos uma educação de qualidade”, destacou o secretário de Estado da Educação e da Cultura.

Texto e foto Assessoria da SEDUC