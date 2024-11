Oftalmologistas promovem maratona online de conscientização sobre diabetes

Acontece neste sábado, 23, em todo país a maratona online multidisciplinar “24h pelo Diabetes”, organizada pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), e que tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce da retinopatia diabética. A ação, acontece a partir das 9h e reúne especialistas de diversas áreas para alertar sobre essa condição que afeta milhões de brasileiros, podendo causar cegueira se não tratada adequadamente.

O diabetes afeta uma em cada 11 pessoas no mundo. Além disso, é a única doença não transmissível importante em que o risco de morte precoce está aumentando, em vez de diminuir. Essa realidade também se reflete na vida dos brasileiros, com um aumento de 60% nos diagnósticos em um intervalo de 10 anos. Os dados, provenientes da Organização Mundial de Saúde (OMS), evidenciam a gravidade da situação em nível mundial e nacional.

A programação desta edição contará com a novidade de entrevistas ao vivo no estúdio, além de palestras, debates, reportagens e o já conhecido quadro “Pergunte ao Doutor”. A intenção é fornecer informações claras e acessíveis sobre os mecanismos da diabetes e como prevenir e controlar seus efeitos. Fora das telas, oftalmologistas de várias regiões do Brasil promoverão mutirões de atendimento presencial ao longo do mês de novembro, com foco no diagnóstico precoce da retinopatia diabética.

“O CBO tem um legado de compromisso com a saúde ocular da população e, mais uma vez, estamos promovendo uma campanha robusta e multidisciplinar, com o objetivo de conscientizar sobre a diabetes e oferecer assistência àqueles que mais precisam”, ressalta Wilma Lelis, presidente do CBO.

Conforme ela explica, a retinopatia diabética é uma das complicações mais sérias da diabetes, e o diagnóstico precoce é essencial para evitar a perda irreversível da visão. “Queremos que esta maratona seja um catalisador para mudanças no autocuidado dos pacientes e no acesso a tratamentos”, completa.

A maratona online, por sua vez, será transmitida no canal oficial do CBO no YouTube, permitindo que o público de todo o Brasil tenha acesso a conteúdo educativo, incluindo dicas de hábitos saudáveis, orientações sobre cuidados médicos e informações sobre políticas públicas de saúde ocular no Sistema Único de Saúde (SUS).

O público poderá acompanhar a programação ao vivo e acessar conteúdos complementares no site do “24h pelo Diabetes”, que será atualizado ao longo do mês de novembro com vídeos, podcasts e depoimentos em apoio à campanha. “Através da ação, estamos oferecendo informação e suporte valiosos para ajudar a prevenir a cegueira causada pela diabetes. Contamos com o engajamento de todos nesta causa”, reforça Wilma Lelis.

Texto e foto NV Comunicação