Oncologista da Rede Primavera participa de Congresso Internacional

A cidade de Barcelona, na Espanha, foi o local escolhido para a realização do 25º Congresso Mundial de Câncer Gastrointestinal, entre os dias 28 de junho a 1º de julho. Reconhecido como o principal encontro do ano na área de tumores do aparelho digestivo, o Congresso abordou vários temas, dentre eles, a necessidade urgente de combater as neoplasias gastrointestinais, que continuam a ser uma das principais causas de mortes relacionadas ao câncer em todo o mundo e que vêm em aumento progressivo, além de servir como uma plataforma para compartilhar pesquisas de ponta e inovações que são revolucionando o campo da oncologia gastrointestinal.

O evento reuniu especialistas de várias partes do mundo, com apresentações de mais de 60 sessões científicas e 300 estudos. A liderança médica do Centro de Oncologia da Rede Primavera, Dr. Michel Alves, esteve presente e aproveitou o momento em busca de atualizações e novidades para os paciente que estão em tratamento contra o câncer. Ele ressaltou que os tumores gastrointestinais (esôfago, estômago, pâncreas, fígado, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus) são bastante frequentes e estão em elevação principalmente entre os jovens.

“A prevenção continua sendo fundamental para essas neplasias, mas a ciência continua a avançar com passos largos para oferecer maiores chances de cura, tratamentos menos tóxicos e melhor qualidade de vida para esses pacientes. Esses avanços demandam uma maior especialização dos profissionais, por isso têm ocorrido cada vez mais congressos dedicados a tumores especificos, permitindo um maior conhecimento e especialização acerca daquele tema”, concluiu.

Fonte e foto assessoria