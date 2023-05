Organização Mundial da Saúde declara fim da Emergência de Saúde Global para a Mpox

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou nesta quinta-feira, 11, o fim da Emergência de Saúde de Importância Internacional (ESPII) para a Monkeypox, ou seja, a doença não representa mais uma preocupação para a Saúde pública internacional. Mas, isso não quer dizer que os cuidados devem ser deixados de lado, por isso a Secretaria de Estado da Saúde (SES) reforça que as medidas de prevenção devem continuar.

De acordo com o diretor de Vigilância em Saúde da SES, Marco Aurélio Góes, a doença continua sendo um problema de saúde pública local. “Continuamos tendo casos em todo Brasil e em Sergipe o último confirmado foi dia 25 de janeiro, com alguns suspeitos, mas que foram negativados. Outro fato é que a maior parte dos casos têm sido leves e moderados, sem necessidade de internação”, contou Marco Aurélio.

É importante ressaltar ainda que a Mpox é uma doença que se transmite por meio do contato físico de pessoas com o aparecimento de sintomas como bolhas no corpo e febre. “Recomendamos que em caso de suspeita, as pessoas procurem um serviço de saúde para colher o exame e avaliar o quadro da doença”, explicou.

Casos registrados

Foi em julho de 2022 que a doença recebeu o nível mais alto de alerta emitido pela Organização Mundial da Saúde. Sergipe registrou 72 casos, sendo Aracaju (43), Itabaiana (1), Simão Dias (1), Poço Verde (1), Lagarto (5), Santa Luzia (1), Nossa Senhora das Dores (1), Barra dos Coqueiros (2), Nossa Senhora do Socorro (5), São Cristóvão (10) e Estância (1) e Nossa Senhora da Glória (1).

Foto: Ascom/SES