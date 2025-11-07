Orsse celebra o diálogo musical entre Brasil e Portugal em concerto no Teatro Tobias Barreto

Na noite desta quinta-feira, 6, o Teatro Tobias Barreto recebeu o concerto ‘Modernidade em Prelúdio – Brasil e Portugal em diálogo na aurora do século XX’, apresentado pela Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse). Sob a regência do maestro convidado Daniel Nery e com a participação do pianista português João Paulo Moreira, o público foi conduzido a uma imersão sonora que celebrou a transição entre o romantismo e a modernidade musical. A Orsse é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), com patrocínio do Banese Card.

O concerto teve início com ‘Ludus pro Patria’, da compositora Augusta Holmès, obra grandiosa que exalta o ideal heroico e o espírito nacional francês do final do século XIX. Em seguida, o público foi conduzido ao universo lírico e refinado da Fantasia para piano e orquestra, Op. 20, do compositor português Luiz Costa, interpretada por João Moreira.

Para o maestro Daniel Nery, a proposta do concerto representa uma celebração da música e de suas conexões entre culturas. “Nesta noite, realizamos um concerto que celebra as pontes musicais entre Brasil e Portugal, explorando também os primeiros lampejos da modernidade com grandes compositores, como Maurice Ravel. Tivemos a participação especial do pianista português João Moreira, que abrilhantou ainda mais a apresentação. Todo o programa foi pensado como uma verdadeira paisagem sonora, inspirada em poesia e emoção”, destacou o maestro.

Já o pianista João Moreira ressaltou a emoção de se apresentar com a Orsse pela primeira vez. “Foi uma experiência inesquecível tocar com a Orquestra Sinfônica de Sergipe neste magnífico Teatro Tobias Barreto. Esta é a minha segunda vez no Brasil, mas a primeira como pianista solista, o que torna o momento ainda mais marcante. O programa foi belíssimo, tivemos a oportunidade de interpretar uma obra de um compositor português da minha cidade natal e o inconfundível concerto de Ravel. Uma noite encantadora, de muita emoção e partilha musical”, afirmou.

Encantamento geral

O espetáculo encantou o público com uma proposta sonora que atravessou fronteiras e tempos, unindo compositores que traduziram, em suas obras, a transição entre o romantismo tardio e a modernidade musical do século XX.

Para a professora Marleide Cunha, que leciona Língua Portuguesa para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), o concerto foi uma oportunidade de ampliar o olhar dos alunos para além da sala de aula. “Trabalhar com a EJA nos permite viver momentos como este, que são extremamente fortalecedores. Trazer os 20 alunos para o teatro hoje é uma forma de inseri-los em um universo cultural riquíssimo, despertando neles o sentimento de pertencimento e valorização da arte. Para nós, enquanto educadores, é uma experiência gratificante e essencial”, destacou.

A aluna Maria de Lourdes, 55 anos, compartilhou a emoção de vivenciar a apresentação ao lado dos colegas. “Já tive a oportunidade de assistir a concertos da Orsse outras vezes, mas hoje, estando aqui com meus colegas, foi ainda mais especial. É muito bonito ver como eles tocam, me emociono e fico com os olhos cheios de lágrimas. É sempre um prazer assistir a um espetáculo tão lindo e cheio de sentimento”, contou.

O casal Ísis Motta e Édson Neto assistiu pela primeira vez a uma apresentação da Orsse e destacou a emoção de viver essa experiência. “Sou de Recife e moro em Aracaju há pouco tempo. Hoje tive a oportunidade de assistir, pela primeira vez, à Orquestra Sinfônica de Sergipe, uma das muitas belezas do estado. Estou muito feliz por poder viver esse momento”, contou Ísis.

Já o sergipano Édson destacou sua paixão pela música clássica e a emoção de acompanhar o concerto. “Temos um vínculo muito forte com a música e, por isso, ficamos ainda mais encantados com a beleza e o talento dessa orquestra”, completou.

A servidora pública Ana Patrícia Souza fez questão de prestigiar o concerto e ressaltou sua admiração pela Orsse. “Sou apaixonada pela Orquestra Sinfônica. Já fazia algum tempo que eu não vinha assistir a um concerto, então hoje foi uma oportunidade belíssima de reviver toda a emoção e a beleza musical que a Orsse nos proporciona. É sempre um prazer prestigiar esse espetáculo sergipano que tanto nos enche de orgulho”, afirmou

Foto: Júlia Rodrigues