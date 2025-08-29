Os prejuízos do fumo para a saúde bucal; Especialista explica os problemas causados

29 de agosto é considerado o Dia Nacional de Combate ao Fumo, prática bastante prejudicial à saúde. Além dos danos já conhecidos aos pulmões e ao coração, o tabagismo causa cáries, mau hálito, perda dentária, infecções, alterações na cicatrização e até câncer de boca.

O tabagismo reduz a produção de saliva, que é essencial para neutralizar ácidos bacterianos e proteger a boca. Dessa forma, o meio fica mais propício para o surgimento de cáries. Além disso, contribui também para o desenvolvimento da halitose, pois o cigarro deixa um odor persistente na boca.

Quais as principais doenças bucais causadas pelo cigarro?

Fumar contribui para o desenvolvimento da​ doença periodontal. Ela ataca o suporte dos dentes, fazendo com que eles sejam perdidos precocemente, e gera inflamação, sangramento e mau hálito da gengiva, prejudicando também o processo de cicatrização. “Além disso, o tabagismo é um dos principais fatores de risco para câncer de boca, garganta e esôfago”, explica a professora do curso de Odontologia da UNINASSAU Aracaju, Izabelle Braga.

Qual o impacto do cigarro eletrônico (vape) na saúde bucal?

Os cigarros eletrônicos, ou vape, têm ganhado popularidade por serem vistos como uma alternativa ao tabagismo tradicional. Porém, seu impacto na saúde bucal também é significativo. Assim como o cigarro convencional, seus componentes químicos podem afetar as glândulas salivares, reduzindo a produção de saliva.

“Isso costuma levar a um aumento do risco de cáries e mau hálito, pois a saliva é essencial para neutralizar ácidos e manter a boca limpa. O vape pode alterar a composição da microbiota oral, favorecendo o crescimento de bactérias patogênicas e reduzindo a diversidade bacteriana, contribuindo para problemas de saúde bucal”, diz Izabelle.

Quais as orientações para prevenção e abandono do vício?

Como orientação para os fumantes, Izabelle sugere informar sobre os riscos do tabagismo e suas consequências, além de buscar grupos de apoio ou programas para cessação do tabagismo. “É importante considerar o uso de terapias de reposição de nicotina, com adesivos ou goma de mascar. Também é preciso visitar regularmente o dentista para monitorar a saúde bucal e receber orientações personalizadas”, finaliza.

