Outubro Mágico na Estácio Sergipe: Mês das Crianças com Programação Especial e Gratuita

Em celebração ao Mês das Crianças, o Centro Universitário Estácio de Sergipe preparou uma programação mais do que especial para a sua Brinquedoteca, focada em tirar os pequenos das telas e estimular a criatividade, o movimento e as interações sociais. A iniciativa faz parte do projeto “Menos Telas e Mais Janelas” e oferece diversas atividades lúdicas e gratuitas para crianças de todas as idades, com o objetivo de resgatar o prazer de brincar e aprender.

A programação destaca o compromisso da instituição em promover o desenvolvimento integral da criança, indo além do ambiente acadêmico tradicional.

Diversão Garantida de Segunda a Sexta

Durante o mês de outubro, a Estácio será palco de uma agenda recheada que inclui oficinas temáticas, aulas de dança e momentos de pura fantasia. As atividades acontecem de Segunda a Sexta-feira no próprio campus da universidade, proporcionando um espaço seguro e estimulante.

A programação é variada e pensada para atender a diferentes interesses:

Beleza e Relaxamento: A semana começa com o Spa Kids no dia 13/10, das 19h às 20h30 (Laboratório D220), um momento divertido e relaxante.

Corpo em Movimento: No dia seguinte, 14/10, a Aula de Dança (19h às 20h30min, Laboratório 211) promete colocar a energia em dia.

Mundo das Emoções e Fantasia: O dia 15/10 é duplo! Pela manhã, a Oficina das Emoções (08h às 10h, Laboratório 211) ajuda a expressar sentimentos, e à noite, a Baladinha Kids com Cores Neon (Laboratório 211) garante a festa.

Criação e Imaginação: O dia 16/10 tem o MiniMundo (8h às 10h, Laboratório 206) e a Oficina de produção de brinquedos (19h às 21h, Laboratório 211), estimulando a coordenação motora e a criatividade.

Resgate Cultural: A nostalgia toma conta no dia 17/10 com o Resgatando brincadeiras antigas (Laboratório 211).

Oficinas, Profissões e o Grande Final

A segunda quinzena de outubro mantém o ritmo com uma série de Atividades Lúdicas Diversas (dias 20, 21, 22, 24, 27, 29 e 31), todas no Laboratório 211. Destaques especiais ficam para:

Profissões: No dia 23/10, a criançada pode experimentar ser um profissional da saúde em “Um dia de Superenfermeiro” (19h às 20h30, Laboratório 211).

Massa e Modelagem: A Oficina de massinha no dia 28/10 (Laboratório 211) garante a diversão tátil.

Festa das Bruxas: O encerramento do mês será no dia 30/10 com uma grande celebração de Halloween (Laboratório 211).

Inscrições Abertas e Gratuitas

O melhor de tudo: a participação é totalmente gratuita! A Estácio Sergipe abre as portas da Brinquedoteca para toda a comunidade. Para garantir a vaga do seu pequeno nessa jornada de diversão e aprendizado, basta realizar a inscrição de forma simples e rápida.

Link para Inscrição:

https://www.sympla.com.br/evento/projeto-menos-telas-e-mais-janelas/3092015

A Estácio reitera o convite aos pais e responsáveis: “Não perca a chance de proporcionar momentos inesquecíveis para seus filhos neste Mês das Crianças. É tempo de desconectar para (re)conectar com o que realmente importa: a imaginação e a alegria de brincar”, afirma a coordenadora do curso de Pedagogia da instituição, Laisa Dias.

Texto e foto assessoria