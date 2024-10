Outubro Rosa: médica alerta para importância da prevenção do câncer de mama

Representantes da AAACASE também participaram de evento na instituição

O mês de outubro é marcado pela campanha de prevenção do câncer de mama. Dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) mostram que, até 2025, mais de 73 mil novos casos de câncer de mama sejam registrados no Brasil. Com o objetivo de discutir o assunto e tirar dúvidas, o Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) reuniu o público interno para uma manhã de conscientização nesta quarta-feira (23), no auditório do MPT-SE, em Aracaju.

“O Outubro Rosa é o mais forte e o mais segmentado de todos os meses coloridos que nós temos. Essa é uma conquista da sociedade, sobretudo uma conquista feminina e o processo de conscientização coletiva que gira em torno de um câncer de mama, que mata milhares de mulheres no nosso país, é muito importante”, destacou o procurador-chefe do MPT-SE, Márcio Amazonas.

A médica mastologista Paula Saab foi uma das convidadas e falou sobre a prevenção do câncer de mama. “Segundo estimativa do INCA, aqui em Sergipe, a gente tem cerca de 570 novos casos por ano. Esse é um número alto diante de um estado pequeno, por isso a necessidade de falar sobre o tema”, afirmou.

Também participaram do evento representantes da Associação de Apoio ao Adulto com Câncer do Estado de Sergipe (AAACASE). A vice-presidente da AAACASE, Carmen Lúcia Melo, destacou o papel da Associação na assistência aos pacientes com câncer. “A AAACASE tem diversos projetos e existe para que a gente possa trabalhar em prol sempre da comunidade, com diferencial na questão do amor, do sentimento. Nós trabalhamos com solidariedade e diversidade. Todos que chegam são acolhidos”, disse.

Durante o evento, Acácia Silva, uma das assistidas pela AAACASE, falou sobre a sua experiência, desde o diagnóstico da doença até o tratamento. “De todo o processo do câncer de mama, retirar a mama foi o que menos me incomodou. Eu fiz 21 sessões de quimioterapia, isso sim foi muito difícil. E foi nesse momento que eu conheci a casa de apoio, onde fui muito bem recebida. Hoje, mesmo curada, continuo sendo acolhida, faço parte do coral e frequento a fisioterapia oferecida pela associação”, declarou.

Solidariedade

Além de conscientização, o encontro foi marcado, também, pela solidariedade. Servidores, estagiários e terceirizados do MPT-SE doaram alimentos, que foram destinados aos assistidos pela AAACASE. A servidora Creuza Gama acompanhou o evento e elogiou as palestras. “Eu, como sobrevivente da doença, me sinto coautora. Em nenhum momento me senti vítima, porque eu sabia que o meu estilo de vida tinha contribuído para o surgimento do câncer. Então, esse alerta de hoje, essa conscientização, é fundamental para que possamos nos proteger, nos alimentar melhor, fazer atividade física, para retardar ou escapar de doenças como o câncer de mama”, compartilhou.

Fonte e foto MPT/Se