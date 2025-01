Pacientes da Hapvida têm taxa de recuperação em UTIs acima da média nacional

Agilidade no atendimento garante segurança e rápida recuperação para pacientes internados

Um atendimento rápido, apoiado em tecnologia e eficiente em resolver a doença do paciente. Esse é o eixo do trabalho das equipes que atuam nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) da Hapvida NotreDame Intermédica. Um dos reflexos dessa ação integrada está no levantamento do projeto UTIs Brasileiras, realizado a partir de uma parceria entre a AMIB (Associação de Medicina Intensiva Brasileira) e a EPIMED, que mostra os resultados a nível nacional. Ao comparar os indicadores com o da Hapvida, a empresa apresenta um dos melhores números do país quando se fala nos resultados de sobrevidas no país.

Para isso, a Hapvida desenvolveu, há alguns anos, um protocolo de acompanhamento da jornada do paciente que começa na porta de entrada do pronto-socorro, onde a equipe verifica as condições do indivíduo e, de acordo com os sinais vitais e sintomas, identifica a gravidade da situação. Se for um caso considerado grave, a equipe aciona o TeleGrave, uma ferramenta de telemedicina, na qual o médico recebe todo o suporte para que essa pessoa chegue de forma mais ágil à UTI, inclusive com o plano de cuidados pronto.

“Quanto mais rápidos somos em identificar, mais eficientes somos em resolver a doença grave e o paciente volta mais rápido para casa”, explica o diretor executivo nacional da Rede Hospitalar da Hapvida, Paulo Eugênio Tavares.

Taxa de mortalidade

Esse trabalho se reflete em um indicador que fica abaixo do índice nacional que mede a chance do paciente sobreviver durante sua jornada na terapia intensiva. Em 2024, o projeto UTIs Brasileiras mostrou que a SMR (Standardized Mortality Rate ou Taxa de Mortalidade Padronizada) apresentou um indicador nacional de 0,95 dessas unidades, públicas e particulares, enquanto, na Hapvida, esse índice é de 0,59. A companhia se destaca sobretudo entre as UTIs privadas, cuja taxa é de 0,75.

Esse índice corresponde à razão entre mortalidade observada e mortalidade esperada em uma determinada UTI. Uma SMR com valor menor que 1 indica que a mortalidade foi menor que a esperada (eficácia clínica) e, se ela for maior que 1, sugere que há um excesso de mortalidade em relação ao esperado. Ou seja, quanto menor a taxa, melhor.

Visitas abertas

Um dos fatores que contribuem para o restabelecimento da saúde do paciente é o acolhimento. Como nem sempre é possível uma recuperação em curto prazo, os profissionais da Hapvida se dedicam em proporcionar ações que levam mais conforto e bem-estar aos internados para além do cuidado clínico. Um dos projetos são as visitas estendidas, que teve início em maio de 2023.

“Todas as nossas UTIs são abertas para visitas a qualquer hora do dia, seguindo critérios de segurança e todas as orientações, pessoas próximas do paciente podem estar presentes, tornando a terapia intensiva um ambiente de conforto”, explica Tavares.

A presença de familiares nas unidades de terapia intensiva propõe benefícios diversos, desde fisiológicos, como a redução do delirium, até ganhos psicológicos, como a melhora na sensação de segurança e acolhimento gerada pela companhia da família e amigos. Sob o aspecto de empatia e credibilidade, os internados beneficiam-se de evoluções clínicas mais favoráveis, o que influencia na recuperação.

Sobre a Hapvida NotreDame Intermédica

Com 79 anos de experiência a partir das aquisições durante sua história no país, a Hapvida NotreDame Intermédica é hoje a maior empresa de saúde e odontologia da América Latina. A companhia, que possui mais de 69 mil colaboradores, atende quase 16 milhões de beneficiários de saúde e odontologia, tem à disposição a maior rede própria de atendimento com um sistema integrado que conecta as unidades das cinco regiões do país.

Todo o aparato foi construído a partir de uma visão abrangente e integrada, voltada ao cuidado da saúde por meio de 87 hospitais, 77 prontos atendimentos, 341 clínicas médicas e 291 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, além de unidades especificamente voltadas ao cuidado preventivo e crônico. Dessa combinação de negócios, apoiada em qualidade médica e inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.

